Mẹ đơn thân có 1 con riêng là ca sĩ đình đám, 43 tuổi cưới chồng lần 2, từng bỏ hát đi bán hoa quả

Nữ ca sĩ đình đám nhóm "Mây Trắng" tái hôn ở tuổi 43

Trên trang cá nhân, Ngọc Châu hài hước viết: "Đang tung tăng tự nhiên cái bắt lấy chồng à". Kèm theo dòng trạng thái là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của cô bên bạn trai.

Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ diện trang phục đen, trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười rạng rỡ khi được người thương ôm sát và hôn má. Cô chủ động đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn lên phía trước ống kính để chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.

Ngọc Châu hạnh phúc khoe được bạn trai Việt kiều cầu hôn

Thông tin nữ ca sĩ chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ vui mừng khi sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, cô đã tìm được người đồng hành mới.

Theo thông tin được Ngọc Châu chia sẻ với Ngôi sao, bạn đời của cô là Andy Trương, Việt kiều Mỹ, sinh năm 1981, hiện sinh sống và làm việc tại Las Vegas. Hai người quen nhau qua bạn bè vào năm 2024, sau đó dành thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và dự định tổ chức tiệc cưới vào ngày 1/12 tại TP.HCM, với khoảng hơn 100 khách mời là người thân, bạn bè.

Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12 năm nay

Ngọc Châu sinh năm 1983 tại TP.HCM, được nhiều khán giả biết đến với vai trò thành viên gắn bó lâu năm của nhóm nhạc Mây Trắng. Nhóm ra mắt vào năm 2000 với đội hình ban đầu gồm Ngọc Châu, Thu Ngọc, Thu Thủy, Yến Trang và Anh Thúy.

Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi, Mây Trắng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như "Thầm mong anh quay về bên em", "Nụ cười thiên thần", "Có chắc anh đã yêu"... Dù trải qua nhiều lần thay đổi thành viên, nhóm vẫn là một trong những cái tên gắn với ký ức âm nhạc của thế hệ khán giả 8X, 9X.

Sau khi các thành viên lần lượt rời nhóm để phát triển sự nghiệp riêng, Ngọc Châu tiếp tục duy trì hoạt động của Mây Trắng. Cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm, kết hợp với những thành viên mới để đi diễn, giữ gìn thương hiệu từng làm nên tên tuổi của nhóm.

Ngọc Châu là thành viên lâu năm nhất của nhóm Mây Trắng

Làm mẹ đơn thân nhiều năm, từng bán hoa quả để nuôi con

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cuộc sống riêng của Ngọc Châu cũng trải qua không ít biến cố. Nữ ca sĩ kết hôn lần đầu vào năm 2008, khi cô mới 24 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Năm 2013, sau khi sinh con trai đầu lòng tên thân mật là bé Gấu, cô và chồng cũ đường ai nấy đi.

Từ đó, Ngọc Châu trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai. Trong bài viết đăng tháng 5/2025, báo Ngôi Sao cho biết nữ ca sĩ đã có hơn 8 năm đảm nhận vai trò này. Những ngày đầu sau ly hôn là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với cô.

Bé Gấu khi còn nhỏ thường xuyên đau ốm, phải nhập viện. Ngọc Châu vừa chăm con vừa tìm cách kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có thời điểm, cô bán trái cây online, tự chạy xe giao hàng cho khách, thậm chí địu con sau lưng để thuận tiện mưu sinh. Khi con cứng cáp hơn, nữ ca sĩ nhờ bố mẹ hỗ trợ chăm sóc để trở lại sân khấu.

Ngọc Châu và con trai

Nhờ sự giúp đỡ của gia đình và nỗ lực của bản thân, cuộc sống hai mẹ con dần ổn định. Ngọc Châu duy trì việc đi hát cùng Mây Trắng, đồng thời kinh doanh thêm để có nguồn thu nhập.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng cho biết cô không đặt nặng chuyện tìm kiếm một người để dựa dẫm, bởi sau biến cố hôn nhân, điều quan trọng nhất là chăm lo cho con trai.

Chính vì vậy, quyết định tiến tới hôn nhân lần nữa ở tuổi 43 được xem là bước ngoặt đáng chú ý. Ngọc Châu cho biết cô từng đắn đo gần một năm, bởi điều khiến một người mẹ đơn thân suy nghĩ nhiều nhất là liệu người đàn ông mới có thực sự yêu thương con mình hay không.

Sau nhiều thăng trầm, Ngọc Châu hiện đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới

Theo nữ ca sĩ, Andy Trương thường đưa bé Gấu đi ăn, đi chơi mỗi khi về Việt Nam. Ban đầu, cậu bé có phần ngại ngùng nhưng dần đón nhận sự quan tâm của bạn trai mẹ. Sự ủng hộ của con trai và gia đình giúp cô thêm vững tin vào lựa chọn của mình.

Sau nhiều năm tự mình vun vén cuộc sống, Ngọc Châu đang chuẩn bị đón một chương mới với hy vọng có thêm người đồng hành, sẻ chia trách nhiệm và cùng xây dựng tổ ấm.