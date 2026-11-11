Camera cặp đôi ghé hàng loạt tiệm rau củ, giở chiêu đưa 500.000 đồng để lừa tiền thừa

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh cặp đôi đi xe máy dừng mua rau bên đường. Người phụ nữ mua rau rồi giả vờ đã đưa tớ 500 nghìn đồng cho người bán và nhất quyết đòi lại tiền thừa. Thực tế trong clip, người này chưa đưa tiền cho người bán. Sau khi lấy được tiền, cặp đôi nhanh chóng lên xe rời đi. Thủ đoạn của cặp đôi khiến dư luận bức xúc.

(Nguồn: Mạng xã hội)

Ngày 9/11, thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an xã Xuân Thới Sơn đã tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương xảy ra trên địa bàn xã.

Công an xã Xuân Thới Sơn đã xác minh, mời Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1964, ngụ phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1976, ngụ phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi trên.

Bên cạnh đó, Dân Việt thông tin thêm về kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng Tuyết và Nghĩa đã bàn bạc với nhau đi đến các tiệm bán hàng rau, củ quả… để mua những món hàng có giá từ 10 đến 20 nghìn đồng rồi dàn cảnh tình huống lộn xộn làm cho chủ hàng mất tập trung.

Sau đó, đối tượng Tuyết nói đã đưa số tiền 500 nghìn đồng và yêu cầu chủ hàng trả lại khoản tiền thừa. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng chưa đưa tiền cho chủ hàng. Với thủ đoạn như trên, hai đối tượng đã liên tục gây ra nhiều vụ việc chiếm đoạt tiền của nhiều chủ hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn và các địa bàn xung quanh.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.