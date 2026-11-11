Tất cả người dân có nhu cầu làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

Mới đây, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào những người có nhu cầu làm hộ chiếu trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát. Đáng chú ý, kịch bản của các đối tượng được bắt đầu bằng một khoản phí vận chuyển chỉ 12.000 đồng, sau đó từng bước dẫn dắt nạn nhân thực hiện những thao tác có nguy cơ khiến tài sản bị chiếm đoạt.

Theo phản ánh của người dân, sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến, một người đã nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên bưu điện. Người này thông báo về việc chuyển phát hộ chiếu đến địa chỉ đăng ký và yêu cầu thanh toán 12.000 đồng phí vận chuyển.

Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên bưu điện để lừa đảo người dân khi làm hộ chiếu trực tuyến (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Do khoản tiền không lớn và nội dung cuộc gọi trùng khớp với nhu cầu nhận hộ chiếu tại nhà, người dân có thể dễ dàng tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục thông báo rằng nạn nhân đã chuyển nhầm tài khoản, đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ hoàn lại khoản tiền này.

Để thực hiện việc hoàn tiền, đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào một trang mạng xã hội giả mạo. Tại đây, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại để đối tượng hướng dẫn các thao tác cần thiết. Sau đó, người này được hướng dẫn đăng nhập vào ví điện tử MoMo và truy cập mục "Vay nhanh".

Những yêu cầu trên không liên quan đến quy trình thanh toán phí chuyển phát hộ chiếu thông thường. Việc chia sẻ màn hình điện thoại và làm theo hướng dẫn của người lạ có thể khiến nạn nhân để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc vô tình thực hiện các thao tác giao dịch tài chính ngoài ý muốn.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, người dân trong vụ việc đã kịp thời liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng hướng dẫn nạn nhân dừng các thao tác theo yêu cầu của đối tượng, qua đó tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an xã Ứng Hòa, đây là thủ đoạn lợi dụng nhu cầu thực tế của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến để tiếp cận và tạo lòng tin. Thay vì yêu cầu chuyển ngay một khoản tiền lớn, các đối tượng thường bắt đầu bằng khoản phí nhỏ, sau đó lấy lý do phát sinh sự cố giao dịch để tiếp tục dẫn dụ nạn nhân.

Điểm đáng chú ý là kẻ gian không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu chuyển tiền mà còn tìm cách can thiệp sâu hơn vào quá trình sử dụng điện thoại và các dịch vụ tài chính của người dân. Việc yêu cầu chia sẻ màn hình, đăng nhập ví điện tử và truy cập tính năng vay tiền là những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

Trước tình hình này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt khi người gọi yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện những thao tác bất thường trên điện thoại.

Người dân không nên truy cập các đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho người khác. Các thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử tuyệt đối không được cung cấp cho người lạ, kể cả khi người gọi tự giới thiệu là nhân viên của một đơn vị có liên quan đến thủ tục đang thực hiện.

Đặc biệt, người dân không nên thực hiện các thao tác vay tiền trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội. Khi có yêu cầu thanh toán phí chuyển phát hộ chiếu, cần chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng và đơn vị bưu chính thay vì làm theo hướng dẫn từ những số điện thoại chưa được xác minh.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng ngay giao dịch, không tiếp tục cung cấp thông tin hoặc làm theo yêu cầu của đối tượng. Nếu đã thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản tài chính, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử để được hỗ trợ kiểm tra và bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an.

Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội