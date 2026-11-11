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Nguyễn Đông Trang SN 1993 ra đầu thú

| | Xã hội

Trang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang cũ đã ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/11/2026 cho biết, ngày 09/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã kiên trì triển khai các biện pháp công tác, vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đối tượng ra đầu thú là Nguyễn Đông Trang, sinh ngày 19/6/1993, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên). Trước đó, ngày 18/11/2024, Trang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang cũ đã ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đông Trang - Ảnh: Công an Hưng Yên

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện cũ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phân công điều tra viên, cán bộ điều tra chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác rà soát, xác minh, truy tìm.

Đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và những người có liên quan phối hợp động viên, thuyết phục Nguyễn Đông Trang tự giác ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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