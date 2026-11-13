Singapore ra lệnh cấm nhập cảnh đối với doanh nhân Alice Huang, người "tình tin đồn" với cựu CEO Nvidia

Mới đây, chính phủ Singapore vừa thông báo cấm Alice Huang nhập cảnh vào nước này sau cuộc điều tra liên quan đến Megaspeed, một công ty có trụ sở tại Singapore bị nghi ngờ khai báo sai điểm đến cuối cùng của các lô hàng máy chủ chứa chip Nvidia. Vụ việc thu hút sự chú ý khi Alice Huang còn bị một số quan chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo của Trung Quốc và từng xuất hiện cùng Jensen Huang, cựu lãnh đạo Nvidia, tại một nhà hàng ở Đài Bắc.

Alice Huang dự bữa tối cùng Jensen Huang (Ảnh: Financial Times)

Trong tuyên bố công bố hôm 12/11, Bộ Nội vụ Singapore cho biết Alice Huang đã cố gắng giảm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed trong quá trình làm việc với cảnh sát. Nhà chức trách đánh giá bà đã cung cấp "thông tin không chính xác" về mức độ tham gia vào hoạt động của công ty.

Theo Bộ Nội vụ Singapore, hộ chiếu của Alice Huang từng bị tịch thu trong quá trình điều tra và chỉ được trả lại vào tháng 2/2026. Ngay trong ngày nhận lại hộ chiếu, bà đã rời Singapore.

"Người này đã nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore", Bộ Nội vụ cho biết. Cơ quan này cũng nói thêm rằng những trường hợp tương tự trong quá khứ từng được xử lý theo cách tương tự.

Đáng chú ý, Singapore khẳng định cuộc điều tra của nước này không tập trung vào nghi vấn Alice Huang tham gia hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Thay vào đó, trọng tâm là vai trò của bà tại Megaspeed và những nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển máy chủ chứa chip Nvidia.

Theo trình tự thời gian do Bộ Nội vụ Singapore công bố, cảnh sát nước này bắt đầu điều tra Megaspeed từ tháng 2/2025. Đây cũng là thời điểm Singapore truy tố 3 cá nhân trong một vụ án khác liên quan đến hoạt động vận chuyển chất bán dẫn trái phép. Vụ án này hiện vẫn đang được xét xử tại tòa.

Đến tháng 6/2025, cảnh sát Singapore tiến hành thẩm vấn Alice Huang và thu giữ hộ chiếu của bà. Tài liệu của Bộ Nội vụ cho biết hộ chiếu chỉ được trả lại vào tháng 2/2026, sau đó bà lập tức rời khỏi Singapore.

Một số thông tin cho biết Alice Huang trước đây dành phần lớn thời gian sinh sống tại Mỹ. Theo những người này, nếu không bị tịch thu hộ chiếu, bà có thể chỉ lưu trú tại Singapore trong thời gian ngắn.

Trọng tâm của cuộc điều tra là nghi vấn Megaspeed đưa ra những khai báo không chính xác về điểm đến cuối cùng của các máy chủ chứa chip Nvidia. Đây là dòng sản phẩm nhạy cảm trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc.

Vụ việc còn gây chú ý bởi những thông tin về mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang. Trước đó, hình ảnh Alice Huang dùng bữa tối cùng Jensen Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc được truyền thông đăng tải.

Một số cáo buộc về quan hệ cá nhân giữa hai người cũng xuất hiện, song những thông tin này cần được nhìn nhận thận trọng vì chưa có kết luận được xác nhận trong nội dung công bố của Singapore.

Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố mới nhất của Bộ Nội vụ Singapore là sự thiếu hụt thông tin phối hợp từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Theo phía Singapore, cảnh sát nước này chưa có đủ bằng chứng để xác định Alice Huang có phạm tội hay không. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc Singapore chưa nhận được những thông tin cần thiết từ phía Mỹ liên quan đến cuộc điều tra đối với nhà sản xuất máy chủ Supermicro của Mỹ.

Bộ Nội vụ cho biết kể từ tháng 9/2025, cảnh sát Singapore đã nhiều lần gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Tuy nhiên, dù liên tục đề nghị hỗ trợ, Singapore đến nay vẫn chỉ nhận được rất ít thông tin liên quan đến công ty này.

Đại sứ quán Mỹ tại Singapore chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về tuyên bố của Bộ Nội vụ.

Những tiết lộ liên quan đến Megaspeed, Alice Huang và Jensen Huang đã tạo ra tranh luận chính trị tại Washington. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về hoạt động kiểm soát xuất khẩu chip AI, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia là một trong những doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng trên thị trường bán dẫn toàn cầu.

Trong khi đó, Megaspeed cũng lần đầu lên tiếng kể từ tháng 12/2025. Hôm 12/11, công ty cho biết đã thuê một hãng luật của Mỹ để rà soát và xác minh các hoạt động kiểm soát xuất khẩu.

Ông Tan Yong Pong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Megaspeed, khẳng định doanh nghiệp hoan nghênh hoạt động giám sát phù hợp của chính phủ và cam kết chứng minh bằng những hành động cụ thể rằng công ty vận hành có trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành của Mỹ.

Về phía Alice Huang, Financial Times cho biết không thể liên lạc với bà để đề nghị bình luận. Tài khoản WeChat và email của bà đã bị xóa, trong khi điện thoại không thể kết nối vào tối muộn ngày 12/11.

Quyết định của Singapore cho thấy vụ việc liên quan đến Megaspeed vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố tuyên bố, nhà chức trách Singapore chưa đưa ra kết luận rằng Alice Huang có hành vi gián điệp hoặc phạm tội liên quan đến hoạt động vận chuyển chip Nvidia.

Nguồn: Financial Times.