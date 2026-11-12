Nóng: Jensen Huang từ chức

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm người kế nhiệm chính thức.

Theo thông báo được Nvidia công bố ngày 12/11, ông Jensen Huang, 63 tuổi, sẽ lập tức thôi giữ chức CEO. Người tạm thời đảm nhận vị trí này là bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia cách đây 33 năm và là nhân vật có vai trò quan trọng trong quá trình đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường AI, đặc biệt sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, đã thúc đẩy nhu cầu đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 14 lần kể từ thời điểm đó, đưa giá trị vốn hóa công ty lên khoảng 4.000 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu gần đây chịu áp lực từ những thông tin liên quan đến đời tư của ông Huang và đợt bán tháo trên thị trường AI.

Biến động lãnh đạo sau loạt thông tin gây tranh cãi

Việc ông Huang rời vị trí CEO diễn ra sau một loạt thông tin về các mối quan hệ tình cảm bị cho là có liên quan đến một phụ nữ Trung Quốc. Theo CNBC, người phụ nữ này được cho là có quan hệ với một công ty Trung Quốc mang tên Megaspeed – doanh nghiệp vừa là đối tác kinh doanh, vừa là khách hàng của Nvidia – và bị giới tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp.

Hôm Chủ nhật, ông Huang đã công khai xin lỗi vì không chung thủy với vợ, nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang.

Ngày 11/11, The New York Times đưa tin ông Huang còn có một mối quan hệ riêng với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Cũng trong ngày này, tờ báo và một số cơ quan truyền thông khác cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về tương lai của công ty.

Sau khi những thông tin về mối quan hệ với Alice Huang xuất hiện, ông Jensen Huang phủ nhận các cáo buộc cho rằng mình đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ hoặc để lộ bí mật của Nvidia.

Những thông tin này cũng làm dấy lên nghi vấn về việc Nvidia có biết một số công ty đặt tại Singapore và Malaysia tìm cách né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận công nghệ của hãng hay không. Hôm 10/11, hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã thuê hãng luật Wachtell Lipton tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến thông tin tình báo.

Sự ra đi của Jensen Huang tạo tác động lớn đến ngành AI

Không chỉ ảnh hưởng đến Nvidia, việc ông Huang rời vị trí CEO còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với ngành AI. Trong nhiều năm, ông được xem là một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của lĩnh vực này, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế để giới thiệu sức mạnh của chip, mô hình AI và các tác nhân AI.

Dưới sự dẫn dắt của Huang, Nvidia không chỉ bán chip cho các tập đoàn công nghệ lớn mà còn mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng lưới doanh nghiệp AI. Công ty sử dụng nguồn lực tài chính của mình để hỗ trợ các hợp đồng thuê và mua chip, đồng thời trở thành nhà cung cấp công nghệ, khách hàng, nhà đầu tư, bên cấp vốn và đối tác của nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Ông Jeff Christian, CEO công ty tuyển dụng lãnh đạo Christian and Timbers, nhận định Jensen Huang có vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái AI. Theo ông, Huang có mối liên kết tài chính với nhiều doanh nghiệp trong ngành, thông qua quan hệ đối tác hoặc các khoản hỗ trợ tài chính giúp khách hàng mua chip Nvidia.

Vị thế của ông Huang tại Washington cũng được chú ý. Trong những năm qua, CEO Nvidia trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong các cuộc thảo luận về chính sách AI của Mỹ, đồng thời vận động cho những vấn đề có lợi cho công ty, như duy trì khả năng tiếp cận AI mã nguồn mở và cho phép xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Tháng 5 vừa qua, Huang tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đến tháng 8, tại hội nghị All-In Summit về an toàn và quản lý AI, ông đã nhận cuộc gọi từ ông Trump và bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe. Khi đó, Tổng thống Mỹ nói với Huang: “Tôi sẽ luôn đồng hành cùng ông”.

Trong khi đó, sự thay đổi về tương quan chính trị tại Quốc hội Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến vị thế của Nvidia tại Washington. Đảng Dân chủ được dự báo sẽ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội và đã tuyên bố sẽ điều tra một số vấn đề liên quan đến công ty.

Quyền CEO Colette Kress là ai?

Bà Colette Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với vai trò Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính. Trước đó, bà có 13 năm làm việc tại Microsoft và từng phụ trách tài chính trong bộ phận công nghệ kinh doanh và vận hành của Cisco.

Bà Kress tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học Arizona và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Southern Methodist.

Nvidia cho biết bà Kress sẽ tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO trong thời gian đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền, cho đến khi công ty lựa chọn được người kế nhiệm chính thức.

Tham khảo: CNBC