NVIDIA họp bàn về số phận CEO Jensen Huang, Elon Musk nói kiểu: Các vị không cần thì để tôi

NVIDIA đang đối mặt với biến động lớn ở cấp lãnh đạo khi hội đồng quản trị được cho là tổ chức cuộc họp để thảo luận về tương lai của CEO Jensen Huang, sau những thông tin liên quan đến đời tư và nghi vấn gián điệp. Giữa lúc chiếc ghế quyền lực của Huang bị đặt dấu hỏi, tỷ phú Elon Musk bất ngờ lên tiếng, bày tỏ vinh dự nếu được tuyển vị CEO này về làm việc.

Theo CNBC, hội đồng quản trị NVIDIA đang họp để xem xét khả năng buộc CEO Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo công ty. Cuộc họp kéo dài đến tối 11/11 (giờ Mỹ), sau khi xuất hiện những thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của vị lãnh đạo này.

Diễn biến trên được xác nhận sau khi The Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị NVIDIA đang chuẩn bị các bước nhằm loại bỏ Huang khỏi công ty. Thông tin này xuất hiện chỉ ít phút sau khi The New York Times đăng tải bài viết về mối quan hệ tình cảm giữa Huang và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của NVIDIA.

Theo The New York Times, Huang và Powell được cho là đã có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, hồi tháng 3. Những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người cũng đã xuất hiện trong nhiều năm qua.

Trước đó, Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một nữ doanh nhân mà giới tình báo Mỹ cho rằng được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng để thu thập thông tin về ông.

Theo những nguồn tin được The New York Times dẫn lại, Alice Huang, còn được biết đến với tên tiếng Trung là Huang Le, được cho là có nhiệm vụ tiếp cận và thu thập thông tin về CEO NVIDIA.

Trong thông điệp gửi nhân viên NVIDIA hôm 8/11, Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi tới gia đình.

Trước những diễn biến liên tiếp, NVIDIA đã mở cuộc điều tra độc lập và thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz để xem xét các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Thông tin về khả năng Huang bị mất chức cũng nhanh chóng tác động đến thị trường. Cổ phiếu NVIDIA giảm hơn 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 11/11. Tại thời điểm được CNBC ghi nhận, cổ phiếu công ty giao dịch ở mức 158,78 USD, giảm 8,61% so với giá đóng cửa trước đó.

Giữa lúc tương lai của Huang tại NVIDIA trở nên bất định, Elon Musk bất ngờ đưa ra một lời đề nghị đầy ẩn ý.

Cụ thể, tối 11/11 theo giờ Mỹ, tài khoản của trang blog tài chính ZeroHedge đăng tải trên mạng xã hội X dòng trạng thái: “Elon, hãy tuyển dụng Jensen đi”.

Musk sau đó phản hồi ngắn gọn: “Đó sẽ là một vinh dự”.

Dù không nói rõ liệu có kế hoạch tuyển dụng Huang hay không, phát ngôn của ông chủ Tesla và SpaceX nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh NVIDIA được cho là đang cân nhắc tương lai của vị CEO lâu năm.

Jensen Huang là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Dưới sự lãnh đạo của ông, NVIDIA trở thành doanh nghiệp hưởng lợi hàng đầu từ làn sóng AI toàn cầu, nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực chip xử lý đồ họa (GPU) và bộ xử lý phục vụ huấn luyện, vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Trong khi đó, Elon Musk đang điều hành nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có Tesla và SpaceX. Việc Musk công khai bày tỏ rằng tuyển dụng Huang sẽ là một vinh dự khiến phát ngôn này được chú ý như một lời ngỏ đầy sức nặng, dù chưa có dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận tuyển dụng thực sự đang được xúc tiến.

Hiện NVIDIA chưa công bố quyết định cuối cùng về vị trí của Jensen Huang. Cuộc họp hội đồng quản trị và những diễn biến tiếp theo được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ và thị trường tài chính.

Tham khảo: CNBC