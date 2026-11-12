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Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp xúc với giới lãnh đạo châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Ngày 11/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thống Putin luôn khẳng định và vẫn tiếp tục khẳng định, ông ấy sẵn sàng tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả người châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Đức Friedrich Merz”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phát biểu này được nhà ngoại giao Nga đưa ra ngay sau khi ngày thứ hai của cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine kết thúc tại Abu Dhabi, UAE.

Đại diện châu Âu, những người đã đến UAE để gặp riêng đại diện Ukraine và Mỹ, không được tham gia vào các cuộc đàm phán.

Mới đây, Thủ tướng Đức Merz đã gợi ý, các cuộc tiếp xúc vốn bị đóng băng từ lâu giữa Đức và Nga có thể được nối lại tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

"Nếu ông Putin có mặt ở đó, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ông ấy", Thủ tướng Đức cho biết tuần trước.

Tổng thống Nga vẫn chưa quyết định liệu ông có tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 sắp tới hay không, ông Peskov cho biết.

Sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/12 tại Florida, Mỹ.

Những tín hiệu trái chiều xuất hiện trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang cạnh tranh để được tham gia vào đàm phán hòa bình ba bên về Ukraine.

Đại diện của EU và Anh đã bị gạt ra khỏi mọi vòng đàm phán ba bên cho đến nay, nhưng họ vẫn khẳng định mình xứng đáng có một vị trí trong bàn đàm phán.

Nga nhấn mạnh, các yêu cầu của châu Âu vẫn kiên định với một lệnh ngừng bắn vô điều kiện ở Ukraine - điều mà Nga nhận định, chỉ giúp Ukraine có thêm thời gian và cơ hội tái vũ trang bằng nguồn cung từ phương Tây.

Ngày 11/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nói với giới báo chí, việc châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán có thể được xem xét ở một giai đoạn sau của tiến trình.

“Hiện tại, những tuyên bố chúng tôi nghe được từ phía châu Âu không cho thấy bất kỳ mong muốn nào của họ trong việc đóng góp vào tiến trình hòa bình”, ông Peskov nói.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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