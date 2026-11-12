'Săn sale' trên sàn thương mại điện tử, người đàn ông mua được căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 68 m² với giá chỉ hơn 40.000 đồng

Cơn sốt giảm giá ngày Quốc tế Song Tử ở Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm khó tin khi một người đàn ông đã mua được một căn hộ ở vùng đông bắc chỉ với giá 11 nhân dân tệ (42.000 VNĐ).

Được khởi xướng bởi nền tảng thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc vào năm 2009 như một sự kiện mua sắm giống với Black Friday của Mỹ, đợt mua sắm kéo dài cả tháng này đã diễn ra đến giữa tháng 11 sau khi tạo ra hơn 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (240 tỷ USD) tổng giá trị hàng hóa giao dịch trực tuyến vào năm 2025.

Căn hộ này là một căn 2 phòng ngủ, rộng 68 mét vuông, nằm trên tầng 7 tại tỉnh Hắc Long Giang. Nó được bán thông qua sàn đấu giá Alibaba. Taobao do Alibaba điều hành.

Phiên giao dịch bắt đầu với giá khởi điểm là 1 nhân dân tệ (3.850 VNĐ), giá chào mua tăng dần 0,01 nhân dân tệ và giá trần là 11 nhân dân tệ.

Theo ghi nhận của nền tảng, có 1.677 người tham gia đấu giá, đặt 1.001 giá thầu trước khi phiên đấu giá kết thúc vào ngày 5/11.

Người thắng thầu là một người mua giấu tên đến từ khu vực Giang Tô-Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc, đã giành được căn hộ bằng cách là người đầu tiên đưa ra mức giá thầu tối đa 11 nhân dân tệ. Giá mua và phí giao dịch trên nền tảng đều đã được thanh toán.

Bất ngờ trước kết quả, người mua cho biết trong buổi phát trực tiếp đấu giá rằng mình không có kế hoạch chuyển đến Hắc Long Giang.

Thay vào đó, người đàn ông này dự định giữ căn hộ này làm nơi nghỉ dưỡng cho những chuyến đi mùa đông.

Ngoài khoản tiền đấu giá 11 nhân dân tệ, người mua phải trả thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu VNĐ) tiền thuế chuyển nhượng quyền sở hữu để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Một quản lý tại công ty đấu giá đã nói với Fengmian News rằng thỏa thuận này là một phần của chương trình khuyến mãi Đấu giá đôi 11 của Alibaba, trong đó nền tảng này trợ cấp phần chênh lệch giá.

Vụ mua bán này nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trên mạng, thu hút nhiều phản ứng trái chiều.

"Tôi ghen tị quá," một người dùng bình luận. "Sao tôi chỉ thấy thông tin này sau khi đợt sale đã kết thúc?"

"Nếu bạn ít khi sống ở đó, phí quản lý hàng năm sẽ trở thành gánh nặng hoàn toàn vô ích", một người khác nói.

"Nó giống như mua một lâu đài với giá một đô la: sở hữu thì rẻ, nhưng bảo trì thì bất khả thi", một người khác nói thêm.

Các đợt giảm giá mạnh như vậy không phải là điều mới lạ ở Trung Quốc. Vào tháng 11/2024, một phụ nữ đã mua một căn hộ ven biển rộng 40 mét vuông ở Weihai, tỉnh Sơn Đông, với giá 11 nhân dân tệ tại một cuộc đấu giá, mặc dù giá trị thực của căn hộ này chưa đến 50.000 nhân dân tệ.

Theo SCMP