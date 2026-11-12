Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời

| | Tài chính quốc tế

Đại sứ Alexander Darchiev. (Ảnh: Tass)

Đại sứ Alexander Darchiev. (Ảnh: Tass)

Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev - đã đột ngột qua đời hôm 11/11, hưởng thọ 66 tuổi.

Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này cho biết: “Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc thông báo, ông Alexander Darchiev - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Nga tại Mỹ, đã đột ngột qua đời vào ngày 11/11, hưởng thọ 66 tuổi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova - sau đó xác nhận trên ứng dụng Telegram rằng ông Darchiev qua đời do một căn bệnh mãn tính.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông Darchiev là "một nhà ngoại giao xuất sắc, một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một người bạn tử tế và một người cố vấn".

Bộ này nhấn mạnh: "Là một chuyên gia và am hiểu sâu sắc về các vấn đề Mỹ, ông Alexander Darchiev đã làm việc ở một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga".

Ông Darchiev được bổ nhiệm vị trí đại sứ tại Washington vào tháng 3/2025, với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đột ngột qua đời ở New York

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed sẽ liên tục tăng lãi suất kể từ tháng 12?

Fed sẽ liên tục tăng lãi suất kể từ tháng 12? Nổi bật

Đỉnh thế giới lại xáo trộn: Nvidia rơi khỏi top 2, công ty Bill Gates sáng lập bất ngờ vượt lên

Đỉnh thế giới lại xáo trộn: Nvidia rơi khỏi top 2, công ty Bill Gates sáng lập bất ngờ vượt lên Nổi bật

Khởi công từ 7 năm trước, đường sắt cao tốc 250 km/h, trị giá 6,7 tỷ USD dang dở vì chủ đầu tư không huy động được tiền, chính phủ ráo riết tìm phương án thay thế

Khởi công từ 7 năm trước, đường sắt cao tốc 250 km/h, trị giá 6,7 tỷ USD dang dở vì chủ đầu tư không huy động được tiền, chính phủ ráo riết tìm phương án thay thế

10:15 , 12/11/2026
Phát hiện 71 khối bê tông nặng 355.000 tấn bị đánh chìm xuống đáy biển, mở đường cho siêu dự án 60.000 tỷ đồng

Phát hiện 71 khối bê tông nặng 355.000 tấn bị đánh chìm xuống đáy biển, mở đường cho siêu dự án 60.000 tỷ đồng

10:00 , 12/11/2026
Kết quả khiêm tốn của cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

Kết quả khiêm tốn của cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

09:47 , 12/11/2026
Làm việc 18 năm, thăng tiến đến Phó Chủ tịch Nvidia: Danh tính người phụ nữ thứ 2 trong bê bối của Jensen Huang

Làm việc 18 năm, thăng tiến đến Phó Chủ tịch Nvidia: Danh tính người phụ nữ thứ 2 trong bê bối của Jensen Huang

09:30 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên