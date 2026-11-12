Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyển nhà thầu thay mực máy in: Hợp đồng 3 năm

Theo hồ sơ mời chào giá, nhà thầu được lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vật tư tiêu hao máy in theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Phạm vi công việc không chỉ giới hạn ở các mặt hàng được liệt kê trong bảng giá đính kèm mà còn có thể bao gồm những vật tư liên quan phát sinh theo nhu cầu sử dụng.

Thời gian cung cấp dự kiến kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, Đại sứ quán không yêu cầu nhà thầu giao toàn bộ hàng hóa cùng một lúc. Thay vào đó, các đơn hàng riêng lẻ sẽ được nhân viên có thẩm quyền của Đại sứ quán phát hành theo nhu cầu thực tế, thông qua cơ chế thỏa thuận mua sắm cơ bản (BPA).

Danh mục trong hồ sơ gồm 54 hạng mục vật tư, chủ yếu là hộp mực in laser, hộp mực máy in phun, cụm trống (imaging unit), hộp chứa mực thải và bộ linh kiện bảo trì. Các sản phẩm được yêu cầu tương thích với nhiều dòng máy in của HP, Lexmark, Dell, Ricoh, Epson và Konica Minolta.

Đại sứ quán Mỹ yêu cầu toàn bộ sản phẩm phải mới, chưa qua sử dụng, có chất lượng thương mại tốt và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Hàng hóa phải được giao trong bao bì gốc của nhà sản xuất, có thông tin nhận diện, hướng dẫn sử dụng và thông tin an toàn khi cần thiết. Những sản phẩm hết hạn, hư hỏng, rò rỉ hoặc không đáp ứng yêu cầu có thể bị từ chối nghiệm thu. Nhà thầu phải thay thế hàng bị từ chối trong vòng 10 ngày làm việc và không được tính thêm chi phí.

Về điều kiện tham gia, doanh nghiệp dự thầu phải cung cấp ít nhất 3 đơn vị tham chiếu là những khách hàng mà mình đã hoặc đang cung cấp dịch vụ có quy mô, phạm vi tương tự trong 3 năm gần nhất. Đại sứ quán khuyến khích các đơn vị đưa ra thông tin tham chiếu về những hợp đồng đã thực hiện tại Việt Nam. Hồ sơ dự thầu cũng phải nêu rõ thương hiệu, model và thông số kỹ thuật của sản phẩm chào bán, đồng thời có chứng nhận tuân thủ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ (NDAA).

Về giá, nhà thầu phải chào giá cố định, bao gồm chi phí nhân công, vật tư, bảo hiểm, vận chuyển, thuế VAT (nếu có), đóng gói, bốc dỡ và các khoản chi phí dự kiến khác. Mức giá này phải được giữ ổn định ít nhất một năm. Đại sứ quán sẽ thanh toán sau khi hàng hóa được giao và nghiệm thu đạt yêu cầu; nhà cung cấp trúng thầu phải chấp nhận điều kiện thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn tất giao hàng và nhận được hóa đơn hợp lệ.

Theo hồ sơ, hạn cuối nhận báo giá là 17h ngày 27/11/2026.