Nvidia chuẩn bị sa thải CEO Jensen Huang?

Chưa đầy một tuần sau khi hội đồng quản trị tuyên bố tin tưởng ông, nhà sáng lập Nvidia lại vướng thêm một cáo buộc mới, và lần này chiếc ghế CEO của ông thực sự lung lay.

Vào chiều ngày 11/11 (giờ Mỹ), tờ New York Times đưa tin CEO Nvidia Jensen Huang, 63 tuổi, có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, 48 tuổi. Bà là Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia và là người báo cáo trực tiếp cho ông.

Theo New York Times, hai người bị một người chứng kiến quay lại cảnh thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong một hội nghị hồi tháng 3. Sau đó, đội ngũ an ninh của ông Huang được cho là đã đề nghị người này ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Chỉ ít phút sau, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị sa thải ông Huang. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết hội đồng quản trị nhóm họp ngay trong ngày 11/11 để quyết định tương lai của vị CEO, trong khi một số nguồn khác cho rằng cuộc họp diễn ra vào ngày 12/11.

Thông tin khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc hơn 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Có thời điểm, mã này giảm 9,63% xuống 157 USD/cổ phiếu.

Nvidia từ chối bình luận. Bà Powell không phản hồi đề nghị của báo chí. Khi được phóng viên gọi điện hỏi về bà Powell, ông Huang chỉ nói: "Tôi nghĩ anh không nên nói chuyện trực tiếp với tôi".

Đây là bê bối thứ hai liên quan tới đời tư của Jensen Huang chỉ trong vài ngày. Trước đó, ông bị phát hiện có quan hệ với bà Alice Huang, một lãnh đạo của công ty Megaspeed mà giới chức Mỹ cho là người làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra độc lập, thuê công ty luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, nhưng vẫn tuyên bố "tin tưởng Jensen và đội ngũ lãnh đạo của ông". Hội đồng quản trị cũng cho biết ông Huang tiếp tục giữ ghế CEO trong thời gian rà soát.

Tuy nhiên, áp lực đã gia tăng. Ba chủ tịch ủy ban Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa yêu cầu ông Huang báo cáo vào ngày 18/11 về các mối liên hệ với người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Tạp chí Fortune còn cho biết Tổng thống Donald Trump từng được cảnh báo về mối quan hệ này trước chuyến công du Trung Quốc hồi tháng 5, dù ông Trump phủ nhận.

Trong khi đó, thị trường châu Á tỏ ra khá bình tĩnh. Sáng 12/11, chỉ số Kospi và Nikkei 225 đều nhích nhẹ. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng khoảng 1,9% đầu phiên.

Đến thời điểm hiện tại, Nvidia chưa công bố bất kỳ thay đổi nhân sự nào và quyết định của hội đồng quản trị vẫn chưa được xác nhận. Với một doanh nghiệp mà tên tuổi gắn chặt với người sáng lập suốt hơn ba thập kỷ, khả năng Nvidia phải vận hành mà không có Jensen Huang đang khiến Phố Wall đặc biệt lo ngại.

Theo CNBC, NYT, WSJ, Reuters