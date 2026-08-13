Cô gái Trung Quốc ra nước ngoài du lịch, mất tích khi lên xe của người lạ, gia đình cầu cứu Đại sứ quán

Một nữ công dân Trung Quốc 24 tuổi được cho là đã mất tích sau chuyến đi từ Malaysia sang Thái Lan; thông tin về nơi ở cuối cùng của cô gái đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng.

Theo các báo cáo, cô Qi Ming đã dành khoảng một tuần để đi du lịch tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trước khi bay đến thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 2 tháng 8 vừa qua trên chuyến bay MH784 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Mất tích sau khi nhận lời đi nhờ xe của người lạ

Thông tin được tờ World Of Buzz dẫn lại từ tờ Hong Kong 01 cho biết, sau khi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan, cô Qi được cho là đã nhận lời đi nhờ xe của một người lạ; người này nói rằng họ "đang định đi Chiang Mai" và ngỏ ý chở cô đến đó.

Theo tờ Hong Kong 01, Qi đã lên chiếc xe này, và đó cũng là lần cuối cùng gia đình nhận được tin tức từ cô.

Bạn của cô, Chen Ze, cho biết gia đình ngày càng lo lắng khi không thể liên lạc được với cô. Các lời kêu gọi hỗ trợ đã được lan truyền trên mạng; một bài đăng cho biết gia đình Qi vô cùng đau buồn và lo lắng, đến mức một người thân đã đổ bệnh và phải nhập viện, mặc dù chi tiết này vẫn chưa được xác thực.

Cô Qi Ming, 24 tuổi đã mất tích tại Thái Lan khiến người thân vô cùng lo lắng. (Nguồn ảnh: Hong Kong 01)

Ngoài ra còn có những thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng Qi có thể đã lên kế hoạch cho chuyến đi nước ngoài này cùng một người mà cô mới quen qua mạng gần đây.

Thông báo về sự mất tích của cô Qi Ming. (Nguồn ảnh: Hong Kong 01)

Ngày 11 tháng 8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận rằng gia đình cô Qi đã liên hệ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo thông tin, Đại sứ quán đã giải thích các thủ tục và yêu cầu cần thiết để trình báo vụ việc với cảnh sát Thái Lan, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác nhận một số thông tin đang lan truyền trên mạng, và các lời kêu gọi trên mạng xã hội cũng chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể để chứng minh cho một số tuyên bố được đưa ra.

Hiện tại, tung tích của cô Qi vẫn chưa được xác định trong khi quá trình điều tra đang tiếp diễn. Bất kỳ ai có thông tin đáng tin cậy về nơi ở của cô được khuyến nghị liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.