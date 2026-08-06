Mất tích 35 giờ trên núi, 2 người nghe cứu hộ gọi tên vẫn quyết im lặng: Lý do khiến ai cũng ngã ngửa

Hai người mất tích không mang điện thoại, thức ăn

Hai người mất tích trên một ngọn núi hoang ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã được tìm thấy an toàn sau hơn 35 giờ không có thức ăn, nước uống. Sự việc xảy ra tại thị trấn Lưu Ly Miếu, quận Hoài Nhu. Khoảng 21h06 ngày 29/7, Cục Cứu hỏa và Cứu hộ quận Hoài Nhu nhận được tin báo hai người dân địa phương lên núi hái dược liệu rồi mất liên lạc suốt 16 giờ.

Hai người mất tích gồm một người đàn ông 73 tuổi và một phụ nữ 58 tuổi. Họ là hàng xóm, thường xuyên đi cùng nhau lên núi tìm cây thuốc. Cả hai đều đã có dấu hiệu suy giảm thính lực.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, hai người rời nhà để tới một khu rừng núi chưa được khai thác. Do khu vực này gần như không có sóng điện thoại, họ không mang theo thiết bị liên lạc.

Hai người cũng không chuẩn bị thức ăn và nước uống vì dự kiến chỉ đi trong ngày. Tuy nhiên, sau khi tiến sâu vào khu rừng hẻo lánh, họ mất phương hướng và không thể tự tìm được đường trở về.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cục Cứu hỏa và Cứu hộ quận Hoài Nhu điều động lực lượng từ hai trạm cứu hỏa tới hiện trường. Đến 23h10, các nhân viên cứu hộ hội quân với cảnh sát địa phương và những người dân thông thạo địa hình rồi chia thành nhiều nhóm tiến vào rừng.

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Khu vực này có cây cối rậm rạp, nhiều lối rẽ, đường núi dốc và trơn trượt. Tầm nhìn vào ban đêm rất thấp, trong khi hai người mất tích đều không có thiết bị giúp lực lượng chức năng xác định vị trí.

Các nhóm cứu hộ vừa di chuyển vừa liên tục gọi tên hai người. Tiếng gọi vang đi khá xa trong không gian núi rừng, nhưng suốt nhiều giờ, họ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Đến 16h48 ngày 30/7, sau gần 17 giờ tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng cứu hộ mới phát hiện hai người trong một khu vực vắng người. Tính từ lúc lên núi, họ đã mắc kẹt hơn 35 giờ.

Cả hai đều kiệt sức, mệt mỏi vì không được ăn uống nhưng may mắn không bị thương. Nhân viên cứu hộ lập tức cung cấp nước, thức ăn và để họ nghỉ ngơi trước khi dìu xuống núi. Đến 19h16, hai người được đưa về nơi an toàn.

Nghe cứu hộ gọi tên nhưng không dám trả lời

Sau khi được giải cứu, hai người mới tiết lộ một chi tiết khiến lực lượng chức năng sửng sốt.

"Chúng tôi nghe thấy các anh gọi nhưng không dám trả lời" , một trong hai người cho biết.

Tại địa phương tồn tại lời truyền miệng rằng khi ở trên núi, nếu nghe thấy ai đó gọi đúng tên mình thì không được đáp lại. Người đi rừng cũng được khuyên không nên nói mình đang đói hoặc khát vì lo gặp điều không may.

Tin vào điều kiêng kỵ này, hai người không lên tiếng dù nhận ra tiếng gọi của đội cứu hộ. Thay vì đứng yên và trả lời để lực lượng tìm kiếm xác định vị trí, họ mò mẫm di chuyển theo hướng phát ra âm thanh.

Do tiếng vọng giữa núi rừng rất khó xác định, cả hai nhiều lần đi ngược hướng với các nhóm cứu hộ. Họ và lực lượng tìm kiếm vì thế liên tục bỏ lỡ nhau, khiến cuộc giải cứu kéo dài thêm nhiều giờ. Chỉ khi đi tới khu vực phía sau núi, hai người mới dám đáp lại tiếng gọi.

Cục Cứu hỏa và Cứu hộ quận Hoài Nhu khuyến cáo người dân không nên tự ý tiến sâu vào những khu rừng núi chưa được khai thác để hái dược liệu hoặc rau rừng. Người cao tuổi không nên lên núi một mình và cần mang theo điện thoại, thức ăn, nước uống cùng các thiết bị phát tín hiệu.

Trong trường hợp bị lạc, người gặp nạn cần mạnh dạn kêu cứu, giữ nguyên vị trí khi có thể và chủ động làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Những lời truyền miệng thiếu căn cứ có thể khiến người bị nạn bỏ lỡ cơ hội được phát hiện, thậm chí tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn.

Theo New Beijing News, Beijing Youth Daily, 8world