Kinh hoàng khoảnh khắc khối đất đá đổ ập xuống khu cắm trại nổi tiếng, nhiều người được báo cáo mất tích, tiếng la hét cầu cứu tuyệt vọng từ khu nhà vệ sinh

Thảm hoạ sạt lở tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh cắt từ clip

Sáng sớm ngày 22/1 (theo giờ địa phương), một khối đất đá khổng lồ bất ngờ trượt xuống từ sườn núi Mauao, đổ ập vào khu cắm trại Beachside Holiday Park ở Mount Maunganui địa điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Theo truyền thông New Zealand, nhiều lều trại, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt chung và xe caravan đã bị san phẳng chỉ trong vài giây. Những người có mặt tại hiện trường kể lại họ nghe thấy tiếng đất đá sụp đổ dữ dội kèm theo tiếng kêu cứu trong hoảng loạn.

Nhiều trẻ em nằm trong số những người được cho là mất tích tại khu nghỉ dưỡng Mount Maunganui Beachside Holiday Park.

Lực lượng cứu hộ gồm cảnh sát, cứu hỏa và đội tìm kiếm cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai khẩn cấp. Tuy nhiên, địa hình dốc đứng, đất đá vẫn tiếp tục trượt khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng nhiều lần để đảm bảo an toàn.

Giới chức xác nhận một số người vẫn đang mất tích, bao gồm cả người lớn và trẻ em, con số cụ thể chưa được công bố. Khu vực xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn, người dân và du khách được yêu cầu rời xa hiện trường.

Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn đối với những người cắm trại được cho là bị mắc kẹt sau vụ sạt lở đất lớn.

Thảm họa tại Mount Maunganui xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây sạt lở và lũ lụt trên diện rộng ở đảo Bắc New Zealand, làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của thời tiết cực đoan tại quốc gia này.

