Đặc phái viên Mỹ: Đàm phán xung đột Nga - Ukraine sắp đi đến hồi kết

Tờ Pravda dẫn lời ông Steve Witkoff cho biết, tiến trình đàm phán đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

"Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Ban đầu quá trình này có một chút nhầm lẫn. Việc đến Moscow là rất quan trọng và tôi dự định sẽ tới đó", ông Steve Witkoff nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff. Ảnh: Getty Images

Ông Witkoff cho biết trước đó đã có cuộc trao đổi kéo dài với phái đoàn Ukraine, gồm có ông Rustem Umierov - Bí thư Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống, và ông Davyd Arakhamiia. Đặc phái viên Mỹ bày tỏ sự lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Đội ngũ đàm phán của họ rất xuất sắc. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian làm việc cùng nhau. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng có thể lên đến 100 giờ kể từ lần đàm phán ở Geneva. Các vấn đề đã được thu hẹp lại, và chỉ còn một điểm then chốt và chúng tôi cũng đã thảo luận về khung thời gian để giải quyết. Nếu cả hai bên đều muốn, vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết", ông Witkoff cho biết và nói thêm rằng đã báo cáo nội dung này với Tổng thống Trump.

Đặc phái viên Mỹ cũng đề cập đến vai trò tích cực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tiến trình đàm phán. "Ông ấy luôn sẵn sàng và luôn giữ liên lạc. Khi cần xin ý kiến, chúng tôi đều có thể liên hệ trực tiếp với ông ấy", ông Witkoff nhấn mạnh, đồng thời cho biết Tổng thống Trump cũng thường xuyên theo sát và sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Witkoff cho biết điểm đến tiếp theo của ông sẽ là Moscow, sau đó ông sẽ bay thẳng đến Abu Dhabi. Ngoài vấn đề xung đột, ông Witkoff cho biết các bên cũng đã thảo luận về triển vọng kinh tế Ukraine, bao gồm sự phát triển của thị trường vốn, việc làm và đề xuất thành lập khu vực miễn thuế.

"Đêm qua chúng tôi đã bàn luận về sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính Ukraine. Thị trường vốn, việc làm, tổng thống đã đề cập đến khu vực miễn thuế từ Ukraine mà tôi nghĩ sẽ tạo ra bước ngoặt lớn", ông Witkoff nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, sáng kiến này có thể tạo ra bước ngoặt lớn, thu hút mạnh mẽ các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ được hưởng ưu đãi thuế.

Trước đó, vào ngày 20/1, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Kirill Dmitriev tại Davos để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Washington dành cho Ukraine. Cuộc gặp ở Davos được cho là kéo dài khoảng 2 giờ, cả hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là mang tính xây dựng

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti , đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff cho biết cuộc gặp "rất tích cực", trong khi ông Dmitriev mô tả cuộc đối thoại "mang tính xây dựng", đồng thời khẳng định rằng "ngày càng nhiều người hiểu được tính đúng đắn trong lập trường của Nga".