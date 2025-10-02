Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sạt lở ập xuống khách sạn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

02-10-2025 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đảo du lịch Ibiza, Tây Ban Nha khi mưa bão lớn quét qua, khiến 3 người bị thương và hơn 200 du khách phải sơ tán khẩn cấp.

Sự cố diễn ra vào chiều 30/9 (theo giờ địa phương) tại khu căn hộ Vibra Tropical Garden, gần bãi biển Figueretas, cách trung tâm thị trấn Ibiza vài phút đi bộ. Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy, cả một mảng sườn đồi bất ngờ đổ sập xuống phía sau khách sạn 4 sao, kéo theo đất đá và bùn tràn vào khu vực lưu trú.

Một du khách người Anh hoảng loạn hét lớn “Oh my God” khi chứng kiến những tảng đá khổng lồ lao xuống, đập thẳng vào khu khách sạn giữa cơn mưa như trút. Nhiều du khách khác cũng vội vã chạy ra ban công để quan sát tình hình trước khi được sơ tán.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi đá đổ sập xuống một khách sạn ở Ibiza.

Theo chính quyền địa phương, 3 người bị thương trong vụ sạt lở, trong đó hai người chỉ xây xát nhẹ và được sơ cứu tại chỗ, người thứ ba phải nhập viện. Một nạn nhân khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã được giải cứu an toàn.

Khoảng 220 khách lưu trú đã được di dời trong đêm sang các khách sạn khác tại khu nghỉ dưỡng Playa d’en Bossa. Hội đồng thị trấn Ibiza cũng xác nhận, ngoài vụ sạt lở, ít nhất hai trường hợp khác bị thương do mưa lũ, trong đó có một cụ ông gãy chân khi ngã xuống cống hở giữa dòng nước lũ.

Trước đó, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đã nâng cảnh báo thời tiết từ mức cam lên đỏ khi bão Gabrielle gây mưa lớn bất thường, biến nhiều tuyến đường thành sông. Đường ra sân bay Ibiza bị chia cắt, buộc nhiều du khách kéo vali lội nước để kịp chuyến bay.

Sạt lở ập xuống khách sạn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy- Ảnh 1.

Ba người bị thương trong vụ sạt lở.

Một tài xế taxi cho biết, quãng đường 25 phút từ San Antonio đến sân bay kéo dài thành 3 tiếng, trong đó ông bị kẹt một tiếng rưỡi trong đường hầm. Ngay cả các khách sạn hạng sang cũng bị ảnh hưởng, điển hình là Pacha Hotel gần bến du thuyền, nơi mái nhà sập xuống khiến nước mưa tràn vào trong.

Trước tình hình nghiêm trọng, quân đội Tây Ban Nha đã điều trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm từ Valencia cùng lính cứu hỏa và cảnh sát từ Majorca tới hỗ trợ. Sân bay Ibiza cũng bị dột nặng, trong khi bến phà ngập sâu tới đầu gối.

Được biết, đây là trận bão và lũ lụt tồi tệ nhất mà “hòn đảo tiệc tùng” phải hứng chịu trong nhiều năm qua. Chính quyền đã tạm ngừng toàn bộ lớp học tại các trường công lập để đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả.

Mỹ: Lở đất lớn ở Alaska gây "sóng thần vịnh hẹp" cao đến 30 m

Theo Hồng Nhung

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dữ liệu việc làm ‘biến mất’ ngày trước thềm công bố, Fed đối diện tình thế ‘khó chồng khó’: Khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất đến đâu?

Dữ liệu việc làm ‘biến mất’ ngày trước thềm công bố, Fed đối diện tình thế ‘khó chồng khó’: Khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất đến đâu? Nổi bật

Phát hiện 10.000 km lối đi ngầm chồng chéo dày đặc, không phát ra tiếng động, âm thầm vận chuyển hàng triệu tấn ‘kho báu’ liên tục 24/7

Phát hiện 10.000 km lối đi ngầm chồng chéo dày đặc, không phát ra tiếng động, âm thầm vận chuyển hàng triệu tấn ‘kho báu’ liên tục 24/7 Nổi bật

Thần đồng AI 16 tuổi nổi tiếng khắp Ấn Độ: Tự lập startup riêng, tuyển chính bố đẻ vào làm việc

Thần đồng AI 16 tuổi nổi tiếng khắp Ấn Độ: Tự lập startup riêng, tuyển chính bố đẻ vào làm việc

14:03 , 02/10/2025
Chưa từng có: Mỹ thử nghiệm phát 12.000 USD tiền số mỗi người để hỗ trợ người thu nhập thấp

Chưa từng có: Mỹ thử nghiệm phát 12.000 USD tiền số mỗi người để hỗ trợ người thu nhập thấp

13:35 , 02/10/2025
Startup AI tỷ USD khiến Mark Zuckerberg 'chảy máu chất xám': Là 'ChatGPT moment' của khoa học, founder tinh hoa đến từ OpenAI, Google

Startup AI tỷ USD khiến Mark Zuckerberg 'chảy máu chất xám': Là 'ChatGPT moment' của khoa học, founder tinh hoa đến từ OpenAI, Google

12:58 , 02/10/2025
Mỹ mở rộng 'chiếc ô an ninh' cho đồng minh vùng Vịnh

Mỹ mở rộng 'chiếc ô an ninh' cho đồng minh vùng Vịnh

12:07 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên