Mỹ: Lở đất lớn ở Alaska gây "sóng thần vịnh hẹp" cao đến 30 m

14-08-2025 - 17:11 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ lở đất lớn gây sóng thần cuối tuần qua tại Đông Nam Alaska - Mỹ, được xem là một trong những vụ lở đất lớn nhất trong ít nhất 10 năm qua ở đây.

Theo phân tích của Trung tâm Động đất Alaska, khối lượng đất lở hôm 10-8 có thể lớn hơn 100 triệu m3, tương đương thể tích của 40.000 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.

Theo Fox Weather, vụ lở đất gây ra những con sóng cao khoảng 3 - 4,5 m gần đảo Harbor. Cơ quan Công viên Quốc gia cũng ghi nhận một trận sóng thần cao tới 30 m đã quét sạch cây cối trên các sườn đá của đảo Sawyer.

Mỹ: Lở đất lớn ở Alaska gây "sóng thần vịnh hẹp" cao đến 30 m- Ảnh 1.

Đống đất đá trong vụ lở đất ngày 10-8 ở Đông Nam Alaska đã tràn vào vịnh Tracy Arm và lên sông băng South Sawyer. Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Mỹ

Trung tâm Động đất Alaska cho biết không ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại. Đây có thể là vụ lở đất và sóng thần lớn nhất ở Alaska kể từ năm 2015. Trung tâm ước tính rằng các trận động đất đã diễn ra trong hơn 18 giờ trước khi xảy ra lở đất.

Giám đốc Trung tâm Động đất Alaska Michael West cho biết: "Trận lở đất hôm 10-8 lớn hơn bất kỳ trận lở đất nào trong thập kỷ qua ở Alaska. Nó sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà khoa học".

Vụ việc xảy ra lúc 5 giờ 30 phút sáng 10-8 (giờ địa phương) tại đầu vịnh Tracy Arm, nơi sông băng South Sawyer tiếp giáp với mặt nước, cách TP Juneau khoảng 80 km về phía Đông Nam.

Nhà địa chấn học Ezgi Karasözen cho hay: "Chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra vị trí và ước tính khối lượng nhờ dữ liệu địa chấn ngay khi biết về vụ việc". Bà Heather McFarlin, quản lý dữ liệu địa chấn của trung tâm, nói rằng năng lượng giải phóng từ vụ lở đất tương đương với một trận động đất cấp độ 5.

Vịnh Tracy Arm là nơi các tàu du lịch và tàu tham quan thường xuyên đi qua, chở theo hàng ngàn du khách mỗi năm.

Khi vụ lở đất xảy ra, một phần đất đá từ vụ lở đất đã tràn lên sông băng Sawyer nhưng phần lớn đổ xuống vịnh Tracy Arm, tạo ra một hiện tượng sóng thần bị kẹt trong vịnh hẹp, không lan ra biển rộng.

Theo trang web của Đại học Alaska Fairbanks (UAF), những cơn sóng thần này cao khoảng 30 m tại đảo Sawyer, cách nơi xảy ra lở đất khoảng 6,4 km. Ở đảo Harbor, nằm ở cửa vịnh Tracy Arm và cách vụ lở đất khoảng 58 km, người dân cũng báo cáo thấy sóng cao khoảng 6 m.

Hai chuyên gia Karasözen và West trước đây đã phát triển một phương pháp để phát hiện từ xa các vụ lở đất lớn trong vòng vài phút và nhanh chóng xác định xem các vụ lở đất có gần vùng nước mở và gây ra nguy cơ sóng thần hay không.

Mỹ đã mua Alaska từ Nga với giá 7,2 triệu USD như thế nào?

Theo Xuân Mai

Người Lao động

