Từ Á sang Âu, kỷ nguyên mới của ngành ô tô gọi tên xe điện

Thị trường ô tô điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi xe điện ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn. Từ Á sang Âu, đà tăng trưởng doanh số và tỷ trọng xe điện cho thấy quá trình chuyển dịch từ động cơ đốt trong sang phương tiện “xanh" đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh.

Xe điện đang 'lên ngôi'

Tại Ấn Độ, doanh số bán lẻ xe điện trong tháng 7/2026 đạt mức cao kỷ lục. Theo Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý Ô tô Ấn Độ (FADA), tổng cộng 327.901 xe điện được bán ra trong tháng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm gần 1/8 tổng số phương tiện trên thị trường ô tô bán lẻ tại nước này.

Kết quả này cho thấy xe điện đang dần trở thành lựa chọn ngày càng quen thuộc với người tiêu dùng Ấn Độ. Phó Chủ tịch FADA Sai Giridhar đánh giá tháng 7 là một cột mốc của thị trường khi chưa có tháng nào trước đó ghi nhận lượng xe điện bán lẻ cao như vậy.

Trong khi đó, tại Đan Mạch, mức độ phổ cập xe điện thậm chí đã tiến xa hơn. Theo Mobility Denmark, dẫn dữ liệu từ bilstatistik.dk, xe điện chạy pin (BEV) chiếm 11.672 trong tổng số 14.562 ô tô con đăng ký mới trong tháng 7, tương đương thị phần 80,2%.

Đáng chú ý, trong nhóm khách hàng cá nhân, BEV chiếm tới 97% số ô tô đăng ký mới. Mobility Denmark cho rằng xe điện đã trở thành lựa chọn gần như tự nhiên của người dân Đan Mạch khi mua ô tô mới, trong đó chính sách giảm thuế trước bạ góp phần giúp xe điện trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.

Mobility Denmark dự báo số lượng ô tô điện lưu thông tại Đan Mạch sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2027, chiếm 1/3 số ô tô con tại nước này.

Tại Anh, quá trình chuyển đổi cũng đang diễn ra nhanh chóng. Dữ liệu do New AutoMotive công bố cho thấy 43.547 xe BEV mới được bán ra trong tháng 7/2026, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm 27,4% tổng số ô tô mới đăng ký, tiếp tục vượt mục tiêu trong lộ trình triển khai cơ chế bắt buộc phương tiện không phát thải (ZEV) trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tỷ trọng này cao hơn mức mục tiêu thực tế 24,6% sau khi tính đến các cơ chế linh hoạt trong chương trình ZEV. Mục tiêu chính thức của Anh cho năm 2026 là 33%.

Xu hướng định hình tương l ai ngành ô tô

Những con số tại ba thị trường với đặc điểm kinh tế và chính sách khác nhau cho thấy điện hóa giao thông đang trở thành một xu hướng mang tính toàn cầu.

Đằng sau sự chuyển dịch này là sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ, nhu cầu giảm chi phí sử dụng xe và nhận thức ngày càng cao về môi trường. Khi công nghệ pin tiếp tục được cải thiện, hạ tầng sạc mở rộng và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, xe điện có thêm điều kiện để cạnh tranh trực tiếp với xe động cơ đốt trong.

Đối với các nhà sản xuất ô tô, xu hướng này đang tạo ra một cuộc cạnh tranh mới không chỉ về sản phẩm mà còn về công nghệ, giá thành, hệ sinh thái dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tại từng thị trường.

Khi xe điện đang dần chuyển từ một lựa chọn thay thế thành phương tiện chủ đạo tại ngày càng nhiều quốc gia, cuộc đua trên thị trường ô tô toàn cầu cũng đang bước sang một giai đoạn mới. Những cột mốc tại Ấn Độ, Đan Mạch và Anh cho thấy quá trình này không còn là câu chuyện của riêng một vài thị trường, mà đang trở thành một trong những động lực quan trọng định hình tương lai ngành ô tô.

Tại Việt Nam, xu hướng điện hóa giao thông cũng đang tăng tốc rõ rệt, trong đó VinFast là cái tên giữ vai trò trung tâm của thị trường xe điện. Chỉ trong vài năm, hãng xe Việt đã xây dựng danh mục ô tô điện trải rộng từ mini SUV đến SUV cỡ lớn, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống trạm sạc phủ rộng nhiều tỉnh, thành phố.

Sự phát triển của VinFast không chỉ góp phần thúc đẩy người tiêu dùng làm quen với xe điện mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong nước, từ hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi đến chuỗi cung ứng linh kiện.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, yêu cầu giảm phát thải và xu hướng tiêu dùng “xanh” ngày càng được quan tâm, VinFast đang trở thành động lực quan trọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào làn sóng chuyển dịch sang phương tiện không phát thải đang diễn ra trên toàn cầu.﻿

Tổng hợp﻿