Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang 3 mẫu xe máy đổi pin tới quốc gia Đông Nam Á, giá từ hơn 24 triệu đồng

Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện của VinFast ở Indonesia, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với một trong những thị trường xe máy lớn nhất khu vực.

Ba mẫu xe mới được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng Indonesia, từ di chuyển nội đô, phục vụ công việc cho đến theo đuổi phong cách sống hiện đại. Đi cùng với đó là mô hình pin linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn thuê pin, đổi pin hoặc mua xe kèm pin theo nhu cầu thực tế.

Giá bán cạnh tranh và chính sách linh hoạt

Chương trình đặt cọc tiên phong diễn ra từ ngày 20/5/2026 đến ngày 20/6/2026, thông qua website chính thức Vinfastauto.id. Khách hàng sẽ được lựa chọn mẫu xe yêu thích và khu vực thuận tiện để đặt cọc, hoặc liên hệ hotline 1500083 để được hỗ trợ.

VinFast cũng công bố mức giá dành cho 3 mẫu xe điện đổi pin. Theo đó, VinFast Evo có giá 18.980.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 26.260.000 IDR (bao gồm 2 pin). VinFast Feliz II có giá 20.100.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 27.380.000 IDR (bao gồm 2 pin). Trong khi đó, VinFast Viper có giá 24.410.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 31.690.000 IDR (bao gồm 2 pin).

Đặc biệt, những khách hàng hoàn tất đặt cọc trong giai đoạn từ 20/5/2026 đến 20/6/2026 sẽ nhận được ưu đãi trị giá 1,6 triệu IDR. Mức đặt cọc là 1 triệu IDR (không hoàn lại). Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao tới khách hàng Indonesia ngay trong tháng 6/2026.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế cho biết: “Indonesia là một trong những thị trường xe máy lớn và năng động nhất thế giới, đồng thời cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang giao thông xanh. Việc VinFast ra mắt đồng thời 3 dòng xe máy điện đổi pin khẳng định cam kết nghiêm túc và chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Indonesia. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng cao, thông minh và dễ tiếp cận, mà còn đầu tư đồng bộ vào hạ tầng sạc và đổi pin để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn cho người dân Indonesia”.

Thiết kế hiện đại, công nghệ tối ưu

Trong 3 mẫu xe mới, VinFast Viper là dòng xe sở hữu thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thể thao và công nghệ hiện đại. Xe được trang bị hàng loạt tính năng thông minh như khóa Smart Key hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa nhằm tăng cường khả năng chống trộm.

Bên cạnh đó, VinFast Viper còn được trang bị màn hình TFT, đèn pha Projector, hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn trên nhiều điều kiện đường sá.

Hai mẫu xe đổi pin còn lại là VinFast Feliz II và VinFast Evo, tiếp tục kế thừa những ưu điểm nổi bật từ các mẫu xe thế hệ trước tại Việt Nam, đồng thời được tối ưu để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế ở Indonesia.

VinFast Viper, VinFast Feliz II và VinFast Evo đều được trang bị động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 5.200W. Trong đó, Viper và Feliz II có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 90 km/h, còn Evo đạt tối đa 80 km/h.

Ba mẫu xe được thiết kế với hai khay chứa pin đặt dưới cốp xe, tối ưu không gian và thuận tiện cho việc tháo lắp. Các dòng xe có thể sử dụng hai pin, dung lượng 1,5 kWh mỗi pin, với công nghệ LFP hiện đại, nổi bật nhờ độ bền cao và khả năng vận hành an toàn.

Với hai pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể vận hành quãng đường lên tới 150 km trong điều kiện tiêu chuẩn, trong khi VinFast Viper và VinFast Feliz II có khả năng di chuyển tối đa 145 km. Đây là những con số nổi bật trong phân khúc xe máy điện đô thị, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm cho nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như các hành trình dài hơn.

Tầm nhìn chiến lược tại thị trường vạn đảo

Khách hàng có thể lựa chọn thuê hai pin với mức phí 84.000 IDR/tháng mỗi pin, hoặc mua xe kèm pin theo nhu cầu. Chi phí đổi pin tại trạm là 6.000 IDR/pin/lần.

Ngoài hình thức đổi pin, người dùng cũng có thể sạc pin trực tiếp tại nhà hoặc tại các trạm sạc công cộng. Thông qua hợp tác chiến lược với công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, VinFast đang tích cực triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc trên nhiều khu vực tại Indonesia nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và tối ưu cho khách hàng.

Đặc biệt, tất cả các mẫu xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của V-Green trong vòng một năm (tối đa 20 lần đổi pin/tháng/xe), cùng chế độ bảo hành lên tới 6 năm hoặc 72.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng và khuyến khích người dùng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Indonesia hiện là một trong những quốc gia có số lượng xe máy lớn nhất thế giới. Cùng với các chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch từ Chính phủ Indonesia, thị trường xe máy điện được đánh giá sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong những năm tới. Với chiến lược đầu tư bài bản, hệ sinh thái toàn diện cùng danh mục sản phẩm đa dạng, VinFast đặt mục tiêu đồng hành cùng Indonesia trong hành trình xây dựng tương lai xanh, hiện đại và bền vững cho mọi người dân.

Trong năm nay, VinFast đã công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại các thị trường quốc tế, với 5 thị trường trọng điểm đầu tiên dự kiến là Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây đều là các thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp xanh ngày càng rõ nét.

Những năm qua, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ và nhiều thị trường khác thông qua hợp tác với các đối tác địa phương uy tín, cùng những đối tác chiến lược như GSM - công ty taxi thuần điện và V-Green. Bên cạnh xe máy điện, VinFast cũng đã giới thiệu danh mục sản phẩm đa dạng từ xe đạp điện, xe buýt điện đến ô tô điện, góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.