Huy động binh đoàn robot làm điều không tưởng chỉ trong 38 tháng, Trung Quốc làm rung chuyển ngành xây dựng toàn cầu, khiến Elon Musk cũng phải ‘lác mắt’

Trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn tỷ phú đến Bắc Kinh vào tuần trước, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ chia sẻ lại một video trên mạng xã hội X về quá trình xây dựng ga đường sắt Đông Trùng Khánh – nhà ga lớn nhất thế giới hiện nay.

Mặc dù tỷ phú giàu nhất thế giới không viết kèm bất kỳ lời bình luận nào, nhưng động thái này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Bản thân Elon Musk trước đây vốn là người luôn bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, gác lại sự tò mò của công chúng, câu chuyện thực tế đằng sau ga Đông Trùng Khánh còn kinh ngạc hơn thế: Một siêu công trình được hoàn thành thần tốc chỉ trong vòng 38 tháng nhờ vào một "binh đoàn" robot hiện đại.

Ga Đông Trùng Khánh là một khu phức hợp trung chuyển đa phương thức khổng lồ. Xét về tổng diện tích sàn, đây là nhà ga đường sắt lớn nhất thế giới, đã chính thức mở cửa đón khách vào tháng 5/2025.

Nằm sâu trong đất liền thuộc phía Tây Nam Trung Quốc, Trùng Khánh là thành phố lớn nhất quốc gia này xét cả về quy mô dân số lẫn diện tích hành chính. Nơi đây vốn nổi tiếng toàn cầu với những hình ảnh giao thông kỳ lạ như tàu điện xuyên qua các tòa nhà chung cư cao tầng. Giờ đây, nhà ga mới này tiếp tục trở thành minh chứng rõ nét cho năng lực kỹ thuật vượt trội và tiềm lực kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Trong khi nhiều quốc gia phải mất hàng thập kỷ để chật vật hoàn thành các dự án hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc đã xây xong siêu nhà ga khổng lồ này chỉ trong hơn 3 năm.

Ga Đông Trùng Khánh có tổng diện tích sàn 1,22 triệu mét vuông, với 15 sân ga, 29 đường ray chia làm 3 bãi trung chuyển. Vào giai đoạn cao điểm, nhà ga tiếp nhận 16.000 hành khách mỗi giờ.

Về cấu trúc, nhà ga có thiết kế đến 8 tầng tích hợp từ đường sắt tốc độ cao, đường sắt truyền thống, tàu điện một ray (monorail), xe buýt, taxi cho đến xe khách đường dài.

Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua, chìa khóa giúp công trình hoàn thành thần tốc từ khâu nhận bản thiết kế (tháng 5/2022) đến khi khánh thành (năm 2025) chính là việc áp dụng triệt để tự động hóa.

Được xây dựng trên địa hình hiểm trở, dốc đá và phải trải qua những mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C, dự án đã dựa hoàn toàn vào các giải pháp robot tiên tiến để vượt qua các thách thức mà xây dựng truyền thống không khó làm được.

Hãng tin Xinhua gọi đây là một "binh đoàn robot" dẫn dắt công trường, cụ thể:

Robot cán nền tự động: Được dẫn đường bằng tia laser, trang bị công nghệ định vị LiDAR, AI và kết nối 5G. Chúng thực hiện việc san phẳng bê tông với độ chính xác tính bằng milimét, tốc độ nhanh gấp 3 lần con người và giảm 40% chi phí nhân công.

Robot lắp kính siêu tải: Chịu trách nhiệm nâng và định vị các tấm kính nặng tới 800 kg một cách an toàn, chính xác. Loại robot này giúp đẩy nhanh tốc độ lắp đặt lên gấp 3 lần và giảm thiểu tới 90% rủi ro tai nạn lao động.

Hệ thống tự động khác: Các robot hàn đa hướng và robot tuần tra an ninh hoạt động liên tục 24/7 giúp duy trì chất lượng công trình bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Đại diện Cục 11 Đường sắt Trung Quốc chia sẻ với Xinhua rằng công nghệ robot đã giúp giảm gần một nửa chi phí nhân công, tăng gấp 3 lần hiệu suất làm việc trung bình và kéo giảm 90% các sự cố về an toàn lao động.

Siêu nhà ga này là một mắt xích cốt lõi trong mạng lưới đường sắt tốc độ cao dày đặc của Trung Quốc, kết nối khu vực Tây Nam với 14 thành phố lớn trên cả nước. Từ Trùng Khánh, hành khách hiện chỉ mất 1 giờ để đến Thành Đô, 2 - 3 giờ để đến Trương Gia Giới và khoảng 3 giờ để tới các trung tâm kinh tế như Vũ Hán, Tây An, Trường Sa hay Côn Minh. Ngay cả các hành trình xa hơn như đến Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu cũng được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 6 giờ đồng hồ.

Đó có lẽ là lý do vì sao Elon Musk lại chia sẻ video này. Vượt lên trên khía cạnh công nghệ hay tốc độ xây dựng, ga Đông Trùng Khánh chính là biểu tượng cho năng lực dài hạn của Trung Quốc trong việc hiện thực hóa các tham vọng công nghiệp ở một quy mô và tốc độ mà phần lớn thế giới vẫn chưa thể theo kịp

Theo India Today