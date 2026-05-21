Lần đầu tiên Gazprom buộc phải trả hàng tỷ USD tại một 'quốc gia thân thiện'

Theo Bạch Dương | 21-05-2026 - 10:22 AM | Tài chính quốc tế

Một tòa án ở Kazakhstan - quốc gia thân Nga, đã cho phép thu hồi bắt buộc 1,4 tỷ USD từ Tập đoàn Gazprom của Nga để trả cho Naftogaz Ukraine.

Bước đi trên diễn ra theo phán quyết của trọng tài quốc tế. Thông tin này được người đứng đầu Hội đồng quản trị của Công ty quốc gia Ukraine - ông Serhiy Koretsky công bố trên tài khoản mạng xã hội của mình.

"Tòa án đã giữ nguyên hiệu lực của phán quyết. Tiền lệ này sẽ là lần đầu tiên một phán quyết của tòa án nước ngoài cho phép thi hành phán quyết trọng tài tại một quốc gia có thẩm quyền pháp lý khác", quan chức Ukraine viết.

Ông Koretsky nhấn mạnh công ty vẫn đang tiếp tục thu hồi khoản bồi thường từ tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga một cách có hệ thống theo phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Tập đoàn Naftogaz của Ukraine đã thắng kiện trước Gazprom của Nga.

Vào tháng 3 năm nay, Tập đoàn Naftogaz cuối cùng đã thắng kiện trị giá 1,4 tỷ USD chống lại "gã khổng lồ" Gazprom của Nga.

Vào thời điểm đó, Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sĩ đã bác bỏ hoàn toàn kháng cáo từ phía Nga và giữ nguyên phán quyết trọng tài tháng 6/2025, buộc Nga phải trả cho phía Ukraine số tiền 1,4 tỷ USD, cũng như chi phí pháp lý.

Naftogaz lưu ý, họ không chỉ đang nỗ lực để thắng kiện và đạt được phán quyết mong muốn, mà còn để thực thi việc thu hồi nợ từ phía Nga, đồng thời theo đuổi một số vụ kiện khác chống lại Nga để đòi bồi thường cho một số thiệt hại mà phía Ukraine yêu cầu. Về chi phí pháp lý, tòa án đã ấn định mức 200.000 franc Thụy Sĩ, rõ ràng là dành cho Gazprom.

Phía Ukraine cáo buộc theo thỏa thuận về khí đốt tự nhiên năm 2019, Naftogaz có nghĩa vụ tổ chức trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine. Hợp đồng với Gazprom có hiệu lực đến ngày 1/1/2025.

Tuy nhiên, tháng 5/2022, do hành động quân sự, việc tổ chức vận chuyển khí đốt qua cửa khẩu Sokhranivka trở nên bất khả thi.

Mặc dù vậy, Naftogaz vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ trung chuyển khí đốt theo quy định trong hợp đồng thông qua cửa khẩu Sudzha. Tuy nhiên, theo Ukraine, phía Nga bị cáo buộc từ chối thanh toán đầy đủ phí, do đó vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Đương nhiên Ukraine ngay lập tức khởi kiện tại châu Âu và vì những lý do rõ ràng, họ đã thắng kiện. Hiện Ukraine đang tìm cách thu hồi khoản nợ bằng lệnh của tòa án và đang được đối tác của Nga là Kazakhstan hỗ trợ trong việc này.

Theo Reporter
