TST: Ngay lúc này! Nga đang tấn công lớn, 6 vạn quân nhận lệnh – Kiev đón tin xấu về "những người quan trọng nhất"

Đài TST (Nga) ngày 20/5 đăng bài viết có tiêu đề: "Ngay lúc này! Nga đang tấn công lớn – 60.000 quân được huy động, những nhân vật quan trọng nhất ở Ukraine bị loại bỏ".

Theo đó, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều hướng, chiến trường những ngày gần đây xuất hiện hàng loạt tín hiệu đáng chú ý.

Từ Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkov cho tới khu vực biên giới phía bắc, các nguồn tin quân sự Nga đồng loạt nói về đà tiến công mới, trong khi truyền thông Anh cảnh báo về khả năng Moscow chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn hơn.

Đáng chú ý hơn cả, diễn biến trên thực địa diễn ra cùng thời điểm Nga khởi động một cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn từ ngày 19 đến 21/5, với sự tham gia của hơn 64.000 quân nhân và hơn 7.800 đơn vị khí tài.

Các lực lượng được huy động gồm Lực lượng Tên lửa chiến lược, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Phương Bắc. Một phần hoạt động diễn tập cũng được tiến hành cùng quân đội Belarus.

Những động thái này khiến câu chuyện về "mặt trận Belarus", Kiev và Odessa một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Nga đang mở các đợt tấn công lớn tại Ukraine. Ảnh: TST

Donetsk tiếp tục là điểm nóng lớn

Theo kênh "Hai Thiếu tá", trên hướng Krasny Liman đang diễn ra giao tranh trong đô thị. Ở phía tây bắc, lực lượng Nga được cho là đang mở rộng vùng kiểm soát quanh Drobyševo và Svyatogorsk, qua đó tạo sức ép lên Krasny Liman từ một hướng mới.

Trên hướng Konstantinovka, tình hình cũng được mô tả là ngày càng căng thẳng. Các nguồn tin Nga dẫn đánh giá từ phía Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục thâm nhập vào khu vực Molocharka, tiến lên quanh Novodmitrovka và tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo vào Konstantinovka.

Không quân, pháo binh và UAV Nga được ghi nhận hoạt động với cường độ cao. Trong khi đó, phía Ukraine thừa nhận tình hình tại Konstantinovka đang xấu đi, khi các nhóm xung kích Nga được cho là đã tiến gần trung tâm thành phố. Dù quá trình kiểm soát khu vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, các nguồn tin quân sự Nga cho rằng tiến triển trên thực địa là rõ ràng.

Theo "Biên niên sử quân sự", Ukraine đang cố bù đắp tình trạng thiếu bộ binh bằng UAV. Tuy nhiên, nguồn tin này nhận định rằng UAV không thể thay thế hoàn toàn lực lượng mặt đất trong các trận đánh kiểm soát khu dân cư.

Cụm quân "Vostok" gia tăng sức ép tại Zaporizhzhia

Không chỉ Donetsk, hướng Dnipropetrovsk – Zaporizhzhia cũng đang chứng kiến nhiều chuyển động mới. Theo các nguồn tin Nga, Cụm quân "Vostok" đang thọc sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Aleksandrograd.

Nhà quan sát quân sự ông Yuri Podolyaka nhận định rằng Cụm quân "Vostok" đang cho thấy kết quả tích cực trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công mùa xuân. Ông gọi lực lượng này là "Đoàn tàu tốc hành Viễn Đông", ám chỉ nhịp độ tiến công mạnh mẽ giống như năm trước.

Ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia, các đơn vị Nga từ Viễn Đông đang tiến hành hoạt động tấn công nhằm vào các khu dân cư Verkhnia Tersa, Vozdvizhenka và Komsomolskoye.

Các nguồn tin phía Ukraine cũng ghi nhận rằng việc Nga tiếp tục tiến lên giữa Mirnoye và Lugovskoye có thể tạo thêm sức ép lên khu vực Malaya Tokmachka, nơi từng được Ukraine xây dựng thành một cứ điểm phòng thủ lớn.

Trong khi đó, phía Ukraine công bố hình ảnh cho thấy nhóm trinh sát – phá hoại thuộc đơn vị "Artan" của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine phối hợp với các đơn vị lân cận hoạt động ở phía tây Stepnogorsk, thuộc mặt trận Zaporizhzhia.

Mặt trận phía bắc nóng trở lại. Ảnh: TST

Mặt trận phía bắc nóng trở lại

Một hướng đáng chú ý khác là khu vực Sumy và Kharkov. Trên hướng Sumy, các đơn vị xung kích của Cụm quân "Sever" đang giao tranh tại huyện Shostka, theo hướng Ulanovo và Bachevsk. Tại khu vực Sumy, lực lượng Nga tuyên bố đã tiến lên ở Zapselye và vùng lân cận; còn tại huyện Krasnopillya, giao tranh diễn ra gần làng Ryasnoye.

Trên hướng Kharkov, tại khu vực Volchansk, các đơn vị xung kích của Cụm quân "Sever" được cho là đã tiến lên tại 10 điểm, với cự ly lên tới 300 m. Giao tranh bộ binh vẫn tiếp diễn trong các khu rừng thuộc Volchansk, dọc bờ phải sông Volchya, cũng như tại Volokhovka và Karaichnoye.

Đáng chú ý, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm Volokhovka tại tỉnh Kharkov, với sự tham gia của Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 71.

Theo các nguồn tin Nga, hai cuộc phản kích của Ukraine tại khu vực này đã bị đẩy lùi. Trên khu vực Veliky Burluk, giao tranh vẫn tiếp diễn gần làng Budarki và trong các khu rừng phía tây bắc Kupyansk.

Dấu hiệu bất thường tại Ba Lan

Giữa lúc chiến trường nóng lên, một chi tiết khác gây chú ý là hoạt động tại thành phố Rzeszow của Ba Lan – điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine.

Theo các nguồn tin trong bài viết gốc, sau đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine ngày 16/5, một máy bay cứu thương Cessna Citation Latitude của công ty Avincis từ Na Uy đã bay tới Rzeszow.

Đây là loại máy bay được thiết kế cho nhiệm vụ sơ tán y tế khẩn cấp đường dài, với khoang máy bay cải tạo thành mô-đun hồi sức để vận chuyển bệnh nhân nặng.

Phía Ukraine không công bố thông tin về chuyến bay này, còn các nước châu Âu cũng không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, theo các nguồn tin Nga, một số đòn tấn công ngày 16/5 đã nhằm vào sân bay quân sự và thao trường tại Odessa và Nikolayev, nơi có sự hiện diện của quân nhân nước ngoài tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine – những người được xem là "quan trọng nhất" với Kiev hiện nay.

Kiev đón tin xấu về "những người quan trọng nhất". Ảnh: TST

London cảnh báo về "cuộc tấn công lớn"

Điểm khiến tình hình thêm căng thẳng là việc truyền thông Anh, theo bài viết gốc, đã đề cập tới kịch bản Nga chuẩn bị cho một chiến dịch lớn hơn. Nội dung được dẫn lại cho rằng Moscow có thể tìm cách kiểm soát Kiev và Odessa, đồng thời chia cắt Ukraine dọc theo sông Dnieper.

Kịch bản này lập tức đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu hướng Odessa và Dnipropetrovsk có thể được lý giải bằng áp lực quân sự hiện tại ở miền nam và đông nam Ukraine, thì khả năng Nga mở một chiến dịch mới nhằm vào Kiev lại phụ thuộc vào vấn đề lớn hơn: Moscow sẽ huy động lực lượng từ đâu, với quy mô thế nào và trong điều kiện chiến trường ra sao.

Đúng thời điểm này, Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động diễn tập kéo dài từ ngày 19 đến 21/5, huy động hơn 64.000 quân nhân cùng hơn 7.800 đơn vị khí tài. Việc có sự tham gia của lực lượng tên lửa chiến lược, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Phương Bắc khiến tín hiệu răn đe từ Moscow trở nên rõ ràng hơn.

Các cuộc tập trận cũng diễn ra cùng quân đội Belarus. Trước đó, một số cựu binh Wagner nói rằng lực lượng của họ đã xuất hiện với số lượng lớn tại Belarus. Những thông tin này càng làm dấy lên đồn đoán về khả năng khu vực phía bắc Ukraine, bao gồm hướng Kiev, có thể trở lại thành một mặt trận đáng chú ý.

Kiev và Odessa trước sức ép mới

Từ Donetsk tới Zaporizhzhia, từ Kharkov tới Sumy, các hướng chiến trường đều cho thấy dấu hiệu Nga đang gia tăng nhịp độ hoạt động quân sự. Cùng lúc, cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn và sự hiện diện của Belarus trong các hoạt động diễn tập khiến bức tranh an ninh quanh Ukraine trở nên phức tạp hơn.

Hiện vẫn còn nhiều thông tin chưa được xác nhận độc lập, đặc biệt là các chi tiết liên quan tới thương vong của nhân vật cấp cao hay sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại các mục tiêu bị tấn công. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, có thể thấy Moscow đang phát đi nhiều tín hiệu cùng lúc: gây sức ép trên chiến trường, tăng cường răn đe chiến lược và buộc Kiev cùng các nước phương Tây phải tính toán lại.

Trong bối cảnh đó, Kiev và Odessa không chỉ là hai địa danh trên bản đồ chiến sự. Chúng đang trở thành biểu tượng cho câu hỏi lớn hơn: liệu Ukraine có thể giữ vững thế trận hiện tại, hay sẽ phải đối diện một canh bạc lịch sử nếu Nga tiếp tục mở rộng nhịp độ tấn công trong thời gian tới.