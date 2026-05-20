Dầu Nga ‘đắt như tôm tươi’ dù giá cao ngang ngửa dầu Brent, riêng Trung Quốc gom 9 triệu tấn làm ‘phao cứu sinh’

Anh Dũng | 20-05-2026 - 21:40 PM | Tài chính quốc tế

Các lô hàng dầu thô từ Nga đang trở thành vùng đệm giúp bảo vệ một phần nền kinh tế đang tăng trưởng của Trung Quốc.

Sự bổ sung kịp thời này diễn ra trong bối cảnh lượng dầu và khí đốt nhập khẩu của Bắc Kinh từ các quốc gia vùng Vịnh sụt giảm mạnh vào tháng 4 do cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/5, lượng dầu thô mà Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng khối lượng đạt mức gần 9 triệu tấn.

Tuy nhiên các điều kiện thị trường hiện đã có sự thay đổi lớn. Mức chiết khấu đối với dầu và khí đốt của Nga đã giảm đáng kể sau khi eo biển Hormuz bị phong toả kéo dài. Nếu tính theo giá trị đồng USD, kim ngạch nhập khẩu dầu thô từ Nga trong tháng 4 đã tăng tới 16,2% so với tháng trước dù khối lượng thực tế lại giảm 10,8%.

Nhu cầu toàn cầu đối với dầu Nga đã tăng vọt sau khi Mỹ đưa ra các lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với lượng dầu đã được bốc lên các tàu chở dầu nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Vào đầu tuần này, Washington tiếp tục thông báo gia hạn lệnh miễn trừ này thêm 30 ngày nữa.

Nhu cầu phát sinh này đã làm gia tăng sự cạnh tranh đối với nguồn cung sẵn có của Nga khi có nhiều người mua cùng săn đón một lượng dầu như trước. Nhà phân tích cấp cao Chim Lee tại bộ phận nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit cho biết dầu của Nga khi đã tính chiết khấu hiện cao tương đương với giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Nga hiện đang hoạt động gần như hết công suất. Thực tế này khiến Nga còn rất ít dư địa để bổ sung thêm dầu vào thị trường.

Dù nguồn nhập khẩu từ nước láng giềng phương Bắc đã giúp Bắc Kinh giảm bớt tác động từ sự sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng ở Trung Đông, nhưng tình trạng thiếu hụt vẫn hiện hữu. Tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm gần 20% trong tháng 4 trong khi lượng khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu cũng giảm hơn 23%.

Mặc dù vậy chuyên gia Chim Lee cho biết kho dự trữ dầu của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức ổn định trong suốt cả tháng. Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể sẽ vẫn kiên cường hơn nhiều nền kinh tế khác ngay cả khi mức dự trữ giảm sâu hơn và áp lực nhập khẩu tăng lên.

Theo SCMP

Trừng phạt Moscow mạnh tay nhưng không chịu được 'nhiệt' giá dầu, một nước châu Âu mở rộng cửa cho nhiên liệu được tinh chế từ dầu Nga qua nước thứ 3

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

