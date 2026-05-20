Lo Mỹ "cạn tên lửa" vì chiến sự với Iran, NATO họp khẩn

Theo kênh Euronews, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng lo ngại chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Iran bắt đầu làm hạn chế nguồn cung cấp vũ khí hàng đầu của các nước thành viên, trong đó có tên lửa đánh chặn.

Nguyên nhân là quân đội Mỹ đang tiêu thụ một lượng lớn đạn dược chất lượng cao, bao gồm một phần đáng kể các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot đắt đỏ.

Số liệu do Lầu Năm Góc công bố hôm 12-5 cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, xung đột tại Trung Đông khiến quân đội Mỹ tiêu tốn hơn 29 tỉ USD.

Binh sĩ Mỹ ở cạnh bệ phóng tên lửa Patriot tại Căn cứ Không quân Al-Dhafra ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: AP

Giữa lúc xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, các đồng minh NATO lo ngại rằng những khí tài quân sự phức tạp (vốn là chỗ dựa vững chắc cho các cam kết bảo đảm an ninh của liên minh) sẽ không thể được bổ sung kịp thời trước tốc độ tiêu thụ nguồn dự trữ của quân đội Mỹ.

Điển hình như ngày 15-5, Phần Lan đã phải phát cảnh báo không kích và tạm đóng cửa sân bay Helsinki sau khi phát hiện máy bay không người lái xâm nhập không phận, khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Tình trạng cạn kiệt vũ khí nêu trên còn dẫn đến hệ lụy là các khí tài của Mỹ được các nước NATO châu Âu mua cho quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ không được bàn giao đúng hạn, thậm chí bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trước cuộc họp, một quan chức quân sự cấp cao NATO nói: "Chúng tôi đã nói từ nhiều năm nay rằng cần tăng sản lượng quân sự theo cấp số nhân vì xung đột ở Ukraine, song chiến sự ở Iran cho thấy việc này hiện tại còn cấp bách hơn. Chúng tôi cần rất nhiều tài nguyên và đạn dược để tăng tốc sản xuất nhanh chóng nhưng chúng tôi lại chưa có sẵn năng lực đó".

Cũng theo vị này, việc đóng cửa eo biển Hormuz gây đứt gãy chuỗi cung ứng dầu khí và hàng hóa trên toàn cầu là minh chứng điển hình cho thấy NATO đáng lẽ phải đẩy mạnh năng lực sản xuất quân sự từ trước đó.

Một nội dung quan trọng khác của cuộc họp ngày 19-5 là bản đánh giá quân sự của SACEUR về năng lực tổng thể của NATO, bao gồm tác động từ quyết định đột ngột của Washington khi hủy điều động một lữ đoàn hơn 4.000 quân đến Ba Lan, dù một số binh sĩ và thiết bị lúc đó đang trên đường vận chuyển.

SACEUR sẽ phải xem xét vấn đề dưới cả góc độ của Mỹ và châu Âu để quyết định xem có nên điều chỉnh lại cách bố trí lực lượng ở châu Âu hay không.