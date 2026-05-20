Dàn CEO Nga - Trung ký những thoả thuận gì bên lề cuộc gặp cấp cao?

Phái đoàn Nga và Trung Quốc đã ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, phóng viên TASS cập nhật. Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nga-Trung ký những thoả thuận gì bên lề cuộc gặp cấp cao?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận tổng thể về các thông số chính của dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2, bao gồm cả tuyến đường. Ông nói thêm rằng vẫn còn “một số chi tiết” cần tiếp tục thống nhất, đồng thời từ chối tiết lộ thời gian triển khai dự án với lý do đây là thông tin “mang tính thương mại”. Ông Peskov gọi tiến triển này là “thành tựu lớn”.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, trong khi đó cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tích cực, và hai bên đã đạt được thỏa thuận về một vấn đề quan trọng liên quan đến năng lượng.

Trong số các văn kiện được ông Putin và ông Tập ký kết cũng có tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin cho biết chế độ miễn thị thực đã thúc đẩy du lịch song phương. Theo ông, trong năm 2025 có hơn 2 triệu công dân Nga đến Trung Quốc và hơn 1 triệu du khách Trung Quốc tới Nga. Ông Putin cũng tuyên bố Nga và Trung Quốc tiếp tục cải thiện, mở rộng các hành lang logistics, bao gồm tuyến đường sắt xuyên Siberia, tuyến Baikal-Amur và tuyến hàng hải phương Bắc.

Tổng thống Nga khẳng định nước này sẽ tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho Trung Quốc. Quan hệ Nga - Trung đã đạt tới “mức độ chưa từng có” và tiếp tục phát triển.

Ông nói hai bên đã ký một gói lớn các văn kiện song phương, trong đó có nhiều thỏa thuận nhằm cải thiện quan hệ thương mại. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 230 tỷ USD, đồng thời cho biết toàn bộ các giao dịch xuất nhập khẩu hiện đều được thực hiện bằng đồng nội tệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ ký kết. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết bất chấp tình hình quốc tế phức tạp, kim ngạch thương mại Nga - Trung đã vượt 200 tỷ USD, riêng giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 đã tăng thêm 20%. Ông mô tả đây là “thành tựu không dễ đạt được”. Ông Tập đánh giá các cuộc hội đàm là “sâu sắc, thân thiện và hiệu quả”, đồng thời cho biết hai bên đã tập trung thảo luận một chương trình nghị sự quốc tế rộng lớn.

Trước đó, theo RT, ông Putin đến Trung Quốc cùng một phái đoàn cấp cao gồm các quan chức cấp cao của Điện Kremlin, các bộ trưởng chính phủ và người đứng đầu các công ty và tổ chức tài chính lớn của Nga, dự kiến bao gồm CEO của Rosneft Igor Sechin, CEO của Gazprom Alexei Miller và tỷ phú nhôm Oleg Deripaska, cùng với lãnh đạo tập đoàn phát triển nhà nước VEB, cơ quan năng lượng hạt nhân Rosatom và tập đoàn không gian Roscosmos.

CEO Sberbank Herman Gref, CEO VTB Bank Andrei Kostin và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng dự kiến tham gia chuyến đi, cùng với 5 phó thủ tướng và 8 bộ trưởng.

“Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai về thành phần phái đoàn”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm thứ Hai. “Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc".

Chương trình nghị sự dự kiến sẽ bao gồm thương mại, năng lượng, an ninh, đầu tư, hợp tác công nghệ và các vấn đề toàn cầu. Khoảng 40 văn kiện song phương dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm, bao gồm một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ chiến lược toàn diện.

Sau các chương trình chính thức, ông Putin và ông Tập dự kiến có cuộc gặp không chính thức và thảo luận các chủ đề bao gồm xung đột Ukraine cũng như cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.

