Tập đoàn Agnico Eagle vừa bật đèn xanh cho dự án vàng Hope Bay tại vùng Nunavut, miền Bắc Canada, đưa một mỏ từng bị đình lại trở lại trung tâm chú ý của ngành khai khoáng.

Với khoản đầu tư ban đầu khoảng 2,4 tỷ USD, Hope Bay không chỉ là một dự án vàng lớn, mà còn là một phần trong chiến lược của Canada nhằm củng cố hiện diện kinh tế và an ninh tại Bắc Cực. Theo kế hoạch, mỏ này có thể sản xuất khoảng 12,4-13,5 tấn vàng mỗi năm sau khi được tái phát triển.

Điểm khiến Hope Bay trở nên hấp dẫn là quy mô tài nguyên. Theo cập nhật mới nhất, khu mỏ hiện có khoảng 180 tấn vàng trong nhóm tài nguyên đo lường và chỉ định, cùng khoảng 103 tấn vàng trong nhóm tài nguyên suy đoán. Tổng cộng, Hope Bay chứa khoảng 283 tấn vàng, đưa dự án này vào nhóm các mỏ vàng lớn nhất tại khu vực Bắc Cực Canada.

Nếu tính theo mức giá vàng hơn 4.500 USD/ounce, lượng vàng 283 tấn tại Hope Bay có giá trị ước tính lên tới khoảng 41 tỷ USD.

Khu mỏ vàng Hope Bay đang trong quá trình khai thác.

Kế hoạch khai thác trước mắt thận trọng hơn nhiều so với tổng tài nguyên đã công bố. Agnico Eagle dự kiến Hope Bay có thể sản xuất khoảng 137-149 tấn vàng trong vòng đời mỏ ban đầu ít nhất 11 năm. Phần còn lại được xem là tiềm năng mở rộng, khi công ty tiếp tục khoan thăm dò và mở rộng các thân quặng đã phát hiện. Đáng chú ý, kế hoạch hiện tại mới chỉ dựa trên hơn một nửa tài nguyên khoáng sản đã được khoan xác minh.

Hope Bay không phải là một phát hiện hoàn toàn mới. Vàng tại đây được phát hiện từ thập niên 1990, khi khu vực do tập đoàn khai khoáng lớn vận hành. Sau đó, dự án nhiều lần đổi chủ trước khi Agnico Eagle tiếp quản vào năm 2021. Chính phủ Canada từng chặn một thương vụ để công ty Trung Quốc mua lại dự án, do lo ngại về an ninh quốc gia trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng có ý nghĩa chiến lược.

Về quá trình thăm dò, Hope Bay là một trong những khu vực được khoan khảo sát sâu và rộng nhất trong ngành vàng. Riêng năm 2025, Agnico Eagle đã thực hiện hơn 131.000 mét khoan tại các khu vực trọng điểm. Tính tổng cộng, khối lượng khoan thăm dò tại Hope Bay đã vượt 560.000 mét kể từ khi công ty tiếp quản, cho thấy quy mô đầu tư rất lớn vào việc xác định chính xác trữ lượng.

Các thân quặng vàng tại đây phân bố ở nhiều độ sâu khác nhau. Một số lỗ khoan ghi nhận quặng ở độ sâu khoảng 400-500 mét, với hàm lượng vàng cao trên mỗi tấn đá.

Trong khi đó, các kết quả sâu hơn cho thấy vàng vẫn tồn tại ở độ sâu gần 1.000 mét, chứng tỏ tiềm năng mở rộng xuống sâu của mỏ. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ khai thác trong tương lai.

Đáng chú ý, một số khu vực như Patch 7 có hàm lượng vàng trung bình khoảng 6,6-6,8 gram/tấn, mức khá cao so với nhiều mỏ vàng hiện đại. Hàm lượng cao giúp bù đắp chi phí khai thác trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi chi phí vận hành và logistics luôn cao hơn đáng kể so với các khu vực khác.

Dự án cũng đòi hỏi đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Khoản vốn ban đầu sẽ được sử dụng để tái thiết nhà máy xử lý, xây dựng nhà máy điện diesel công suất lớn, nâng cấp bãi chứa chất thải và phát triển hơn 30 km đường hầm ngầm. Do đó, chính phủ Canada cũng hỗ trợ tài chính cho một dự án điện gió kết hợp lưu trữ pin, nhằm bổ sung nguồn năng lượng cho khu mỏ.

Theo WSJ﻿