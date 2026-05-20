Mỹ, Ý chi hàng tỷ USD vào "nguyên tố dồi dào nhất vũ trụ": Thế giới khẩn trương đua theo

Nhà báo người Mexico Haley Zaremba nhận định trong bài viết đăng trên OilPrice tháng 4/2026 rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã định hình lại các ưu tiên năng lượng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Khi eo biển Hormuz đã bị phong tỏa đã gây hạn chế nghiêm trọng đến dòng chảy dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Hệ quả là giá năng lượng trên thế giới đã tăng vọt, nguồn cung bị thắt chặt, buộc nhiều quốc gia phải nhanh chóng tìm kiếm các lộ trình năng lượng thay thế một cách vô cùng khẩn trương.

Tình thế này đã dẫn đến một sự hồi sinh của nhiệt điện than, đồng thời chuẩn bị kích hoạt một làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành năng lượng sạch trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là hydro xanh - loại hydro được sản xuất bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo để điện phân nước.

Tại sao lại là hydro?

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, hydro là nguyên tố dồi dào nhất vũ trụ và là chất khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí trong tự nhiên.

Hydro nguyên tố là một chất mang năng lượng thường tồn tại dưới dạng hai phân tử hydro (H2). H2 có hàm lượng năng lượng cao nhất trong số các loại nhiên liệu thông thường tính theo trọng lượng (gấp khoảng 3 lần so với xăng).

Và hydro xanh vì thế đang làm thay đổi cục diện năng lượng, mang đến một giải pháp sạch và bền vững để khử carbon trong các ngành công nghiệp và chống lại biến đổi khí hậu.

Hồi sinh hydro xanh

01. Trung Quốc, nhà sản xuất hydro lớn nhất thế giới, đang lên kế hoạch đẩy mạnh sản xuất hydro, đặc biệt là hydro xanh, với tốc độ nhanh hơn so với dự kiến trước đây nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) đã gọi hydro là một "đòn bẩy chiến lược" để tự chủ năng lượng và nâng cao khả năng phục hồi quốc gia, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển ngành công nghiệp nội địa này.

02. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang chuyển hướng sang sản xuất hydro xanh với sự nhiệt tình mới. Đầu tháng 4/2026, các bộ trưởng từ Áo, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha đã kiến nghị Liên minh châu Âu nới lỏng các quy định sản xuất để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này.

Và Ý đã thông qua thành công kế hoạch hỗ trợ nhà nước trị giá 6 tỷ euro để hỗ trợ sản xuất hydro xanh.

03. Ngay cả Mỹ cũng đang tham gia. Tuần này, chính quyền Trump đã chỉ thị Bộ Năng lượng cứu vãn các trung tâm hydro trị giá 5 tỷ đô la Mỹ vốn đã bị lên kế hoạch đóng cửa. Các dự án hydro này – dù không phải là các dự án hydro xanh – đã được tài trợ dưới thời chính quyền Biden nhằm thúc đẩy các nguồn nhiên liệu sạch hơn.

Hydro có tiềm năng trở thành một con đường quan trọng để khử carbon, vì nó cháy ở nhiệt độ cao giống như nhiên liệu hóa thạch. Nhưng, không giống như nhiên liệu hóa thạch, khi cháy, nó chỉ để lại hơi nước.

Điều này có thể khiến nó trở nên không thể thiếu đối với việc khử carbon trong các ngành khó giảm thiểu như sản xuất thép và vận tải biển.

Tuy nhiên, phần lớn hydro thương mại được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Ngược lại, hydro xanh được sản xuất bằng năng lượng tái tạo.

Những thách thức

Việc mở rộng quy mô năng lực điện phân đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, cũng như sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các thiết bị điện phân và hệ thống lưu trữ.

Hơn nữa, cuộc chiến giá cả đang diễn ra khốc liệt trong phân khúc sản xuất thiết bị điện phân – nơi chứng kiến giá thiết bị sụt giảm mạnh và tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp bị thu hẹp – có nguy cơ làm chậm lại tốc độ triển khai dự án nếu các nhà sản xuất vừa và nhỏ không thể duy trì hoạt động kinh doanh.

Bất chấp những rào cản mang tính chu kỳ này, động lực địa chính trị hiện tại đang tạo ra một lực đẩy chưa từng có cho nền kinh tế hydro. Khi các quốc gia nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các tuyến đường vận tải biển dễ bị tổn thương và những nguồn cung nhiên liệu hóa thạch không ổn định, hydro xanh không còn đơn thuần là một giải pháp phi các-bon hóa dài hạn, mà đã trở thành một trụ cột cấp bách cho an ninh quốc gia.