Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Tối 16/5, nhiều tuyến phố trung tâm Seoul trở nên rực rỡ khi lễ rước đèn thuộc khuôn khổ Yeondeunghoe, hay Lotus Lantern Festival, diễn ra trước dịp Phật Đản. Theo Reuters Connect, hình ảnh các robot mặc pháp phục, di chuyển trong đoàn rước đèn mừng ngày Đức Phật đản sinh tại Seoul đã thu hút nhiều người dân và du khách dùng điện thoại ghi lại.

Điểm gây chú ý nhất là nhóm robot hình người được tạo hình như các nhà sư. Buddhistdoor Global cho biết 4 robot gồm Gabi, Seokja, Mohui và Nisa đã xuất hiện trong lễ rước đèn tại trung tâm Seoul ngày 16/5. Trong đó, Gabi là cái tên được truyền thông quốc tế nhắc nhiều nhất sau khi tham gia một nghi thức mang tính biểu tượng tại chùa Jogyesa trước lễ hội.

Theo The Guardian, Gabi là robot hình người cao khoảng 130cm, được khoác pháp phục và tham gia nghi thức tại chùa Jogyesa như một cách để Phật giáo Hàn Quốc thử nghiệm sự kết nối giữa truyền thống, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện của robot không được nhìn nhận đơn thuần như một màn trình diễn lạ mắt, mà còn gợi ra câu hỏi về cách con người định hướng đạo đức cho AI trong tương lai.

Khung cảnh vì thế tạo nên sự đối lập đặc biệt: một bên là lễ hội đèn lồng đã tồn tại hơn nghìn năm, một bên là những robot chắp tay, cúi chào giữa dòng người. Với nhiều du khách, đây là khoảnh khắc vừa kỳ lạ, vừa cho thấy cách Hàn Quốc đưa công nghệ vào không gian văn hóa truyền thống.

Lễ hội hơn 1.200 năm tuổi, mở cửa cho tất cả mọi người

Yeondeunghoe vốn đã là một trong những lễ hội văn hóa nổi bật nhất Hàn Quốc. Korea Cultural Heritage Foundation giới thiệu đây là lễ hội có lịch sử hơn 1.200 năm, gắn với hình ảnh người dân thắp đèn hoa sen để “soi sáng bóng tối”, biểu trưng cho việc thắp sáng trí tuệ trong Phật giáo.

Theo UNESCO, Yeondeunghoe ban đầu là nghi lễ tôn giáo mừng ngày Đức Phật đản sinh, sau đó phát triển thành lễ hội mùa xuân cấp quốc gia, mở cửa cho tất cả mọi người. Lễ hội được ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2020.

Tại Seoul, VisitKorea cho biết Yeon Deung Hoe là lễ hội đèn lồng lớn nhất Hàn Quốc, thu hút khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm. Năm 2026, các hoạt động diễn ra từ ngày 8 đến 25/5, với đèn lồng truyền thống được thắp sáng tại chùa Jogyesa, chùa Bongeunsa và suối Cheonggyecheon.

Du khách có thể trải nghiệm gì?

Với du khách đến Hàn Quốc vào tháng 5, lễ hội này là một trải nghiệm rất đáng cân nhắc. Hoạt động nổi bật nhất là xem lễ rước đèn ban đêm, khi các đoàn diễu hành đi qua khu trung tâm Seoul, mang theo đèn hoa sen, mô hình đèn khổng lồ, âm nhạc và các màn biểu diễn truyền thống.

Ngoài xem diễu hành, du khách có thể ghé chùa Jogyesa, Bongeunsa hoặc khu vực Cheonggyecheon để ngắm đèn, chụp ảnh và cảm nhận không khí lễ hội. VisitKorea cũng giới thiệu các hoạt động như triển lãm đèn truyền thống, biểu diễn văn hóa, chương trình trải nghiệm và không gian lễ hội dành cho người dân lẫn khách quốc tế.

Đáng chú ý, du khách quốc tế không chỉ đứng ngoài quan sát. Theo hướng dẫn của VisitKorea, với lễ rước đèn tại Seoul, khách muốn trực tiếp tham gia đoàn rước cần đăng ký trước; trong khi một số địa phương khác như Jeonju có thể linh hoạt hơn tùy chương trình từng năm.

Lưu ý khi tham gia lễ hội

Do lễ rước đèn thường thu hút rất đông người, du khách nên đến sớm để chọn vị trí quan sát thuận tiện. Khu vực Jongno, Jogyesa và các tuyến phố trung tâm có thể hạn chế giao thông trong thời gian diễn ra đoàn rước, vì vậy tàu điện ngầm và đi bộ là lựa chọn hợp lý hơn taxi hoặc xe cá nhân.

Khi vào khu vực chùa hoặc không gian tôn giáo, du khách nên ăn mặc lịch sự, giữ trật tự, không chắn lối đoàn rước và không tự ý chạm vào mô hình đèn lồng, đạo cụ hay robot trong đoàn diễu hành. Nếu muốn tham gia các hoạt động như làm đèn lồng hoặc đi trong đoàn rước, nên kiểm tra trước thông tin trên trang chính thức của lễ hội hoặc VisitKorea.