Tỷ phú Jeff Bezos bị chỉ trích gay gắt sau cam kết chi hơn 5,2 nghìn tỷ đồng để làm 1 ĐIỀU này

Khoản tiền 200 triệu USD (hơn 5.224 tỷ đồng) do Jeff Bezos và Leonardo DiCaprio cam kết cho dự án bảo vệ 100 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cho rằng động thái này có thể là một hình thức “tẩy trắng” nhằm cải thiện hình ảnh của vị tỷ phú.

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos và nam diễn viên Leonardo DiCaprio đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi công bố khoản cam kết trị giá khủng dành cho một dự án bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất thế giới.

Tỷ phú Jeff Bezos đang vướng vào nhiều tranh cãi sau cam kết chi 200 triệu USD cho dự án bảo tồn động vật (Ảnh: Yahoo)

Khoản tiền này nằm trong Dự án Bảo tồn Loài Phoenix (Phoenix Species Project), sáng kiến được xây dựng nhằm bảo vệ và phục hồi 100 loài động vật đang đứng trước nguy cơ biến mất.

Dự án dự kiến triển khai tại hơn 30 quốc gia, tập trung vào những loài có mức độ đe dọa cao và cần được can thiệp khẩn cấp.

Leonardo DiCaprio là người công bố thông tin về dự án trên Instagram. Nam diễn viên từng nhiều lần được đề cử giải Oscar cho biết ông tự hào về sáng kiến này và cho rằng việc bảo vệ các loài động vật bị đe dọa không chỉ nhằm duy trì đa dạng sinh học.

Theo DiCaprio, khi một loài biến mất, những hệ sinh thái phụ thuộc vào loài đó cũng có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, bảo vệ động vật đồng thời góp phần duy trì rừng, sông ngòi và các hệ sinh thái tự nhiên, qua đó hỗ trợ những nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thông báo nhanh chóng vấp phải những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người hoan nghênh việc các tỷ phú dành nguồn lực lớn cho hoạt động bảo tồn, nhưng một bộ phận khác lại đặt câu hỏi về động cơ phía sau những khoản đóng góp này.

Trong đó, đáng chú ý là cáo buộc “tẩy xanh” (greenwashing). Đây là thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng một cá nhân hoặc doanh nghiệp quảng bá các hoạt động thân thiện với môi trường nhằm tạo hình ảnh tích cực, trong khi những tác động tiêu cực đối với môi trường từ hoạt động của họ vẫn tồn tại ở quy mô lớn.

Theo Independent, một số người dùng mạng xã hội cho rằng những người siêu giàu đang sử dụng các hoạt động từ thiện về môi trường để cải thiện hình ảnh trước công chúng.

Một số bình luận cho rằng các tỷ phú chỉ đang giải quyết một phần nhỏ những vấn đề mà chính hoạt động kinh doanh của họ góp phần tạo ra. Có ý kiến thậm chí đặt câu hỏi liệu những khoản quyên góp lớn có thực sự tạo ra thay đổi lâu dài hay chủ yếu giúp người giàu xây dựng hình ảnh tích cực.

Đây không phải lần đầu Jeff Bezos đối mặt với những tranh luận tương tự. Hoạt động môi trường của ông từ lâu đã thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Amazon - tập đoàn mà Bezos sáng lập có lượng phát thải carbon đáng kể.

Năm 2020, Bezos Earth Fund, quỹ môi trường do tỷ phú này thành lập, từng công bố cam kết lên tới 10 tỷ USD cho các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây được xem là một trong những khoản cam kết từ thiện môi trường lớn nhất từng được một cá nhân công bố.

Dù vậy, những người chỉ trích cho rằng cần nhìn các khoản đóng góp này trong mối tương quan với hoạt động kinh doanh của Amazon.

Theo các số liệu được chia sẻ, lượng khí thải carbon dioxide của Amazon đã tăng 18% trong giai đoạn 2020-2021.

Áp lực môi trường đối với tập đoàn này cũng gia tăng trong những năm gần đây khi nhu cầu sử dụng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ công nghệ tăng mạnh. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn.

Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của Bezos cũng được đề cập trong những tranh luận về tác động môi trường. Hoạt động phóng tên lửa có thể tạo ra những ảnh hưởng đối với khí quyển, dù các tác động dài hạn của lĩnh vực này vẫn đang được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Chính vì vậy, khoản cam kết 200 triệu USD cho Dự án Bảo tồn Loài Phoenix được nhìn nhận theo hai chiều hướng.

Với những người ủng hộ, nguồn tài chính lớn từ Bezos và DiCaprio có thể giúp các tổ chức bảo tồn có thêm nguồn lực để cứu những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Công tác bảo tồn thường đòi hỏi chi phí lớn, từ bảo vệ môi trường sống, phục hồi quần thể đến nghiên cứu và giám sát các loài.

Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng hoạt động từ thiện không thể tự động xóa bỏ các tác động môi trường phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Họ cho rằng các tỷ phú cần đồng thời giảm tác động tiêu cực từ chính doanh nghiệp của mình, thay vì chỉ dựa vào các khoản đóng góp cho hoạt động bảo tồn.

Cuộc tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh con số 200 triệu USD. Dù câu trả lời vẫn còn gây tranh cãi, việc một dự án huy động được nguồn lực đáng kể để bảo vệ 100 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng vẫn được xem là một động thái đáng chú ý trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu.