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Tịch thu gần 15 tỷ đồng tiền mặt cùng số trang sức trị giá 460 triệu của một kỹ sư, phải nhờ nhân viên ngân hàng và nhiều máy đếm tiền để kiểm kê

| | Tài chính quốc tế

Một cuộc khám xét nhằm điều tra tài sản bất minh đối với một kỹ sư ở nông thôn đã dẫn tới phát hiện khối tiền mặt gần 15 tỷ đồng cùng nhiều trang sức, bất động sản và tài sản khác.

Tịch thu gần 15 tỷ đồng tiền mặt cùng số trang sức trị giá 460 triệu của một kỹ sư, phải nhờ nhân viên ngân hàng và nhiều máy đếm tiền để kiểm kê- Ảnh 1.

Tháng 8/2022, Cục Điều tra Giám sát bang Bihar (VIB), Ấn Độ đã khởi tố Sanjay Kumar Rai, kỹ sư điều hành thuộc Sở Công trình Nông thôn, với cáo buộc sở hữu khối tài sản, gồm tiền mặt và nhiều trang sức, không tương xứng với thu nhập hợp pháp. Sau khi hồ sơ được chuyển tới tòa án chuyên trách về chống tham nhũng, cơ quan điều tra nhận lệnh khám xét hàng loạt địa điểm liên quan đến ông Rai.

Khoảng 14 điều tra viên được chia thành nhiều tổ, đồng loạt khám xét nhà riêng của Rai tại Patna, nơi ở tại Kishanganj, văn phòng làm việc cùng nhà của một số cộng sự thân cận.

Ngay tại căn nhà ở Patna, lực lượng chức năng đã phát hiện 13,3 triệu rupee tiền mặt (3,7 tỷ đồng), cùng số trang sức trị giá 1,67 triệu rupee (460 triệu đồng), hồ sơ các tài khoản ngân hàng, két sắt và tài liệu liên quan đến một căn hộ tại Patna.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của "tảng băng".

Trong quá trình điều tra, VIB nghi ngờ Rai không cất giữ toàn bộ tài sản tại nhà riêng mà phân tán cho những người thân cận. Từ thông tin thu thập được trong quá trình khám xét, các tổ công tác tiếp tục mở rộng sang nơi ở của Khurram Sultan, người được truyền thông Ấn Độ mô tả là thủ quỹ hoặc cộng sự thân cận của Rai.

Tại căn hộ thuê của Sultan ở Kishanganj, điều tra viên thu giữ thêm 1,6 triệu rupee tiền mặt (440 triệu đồng), cùng 13 đồng hồ đắt tiền và nhiều sổ sách ghi chép tài chính.

Khi khám xét tiếp 2 căn hộ khác của người này tại Patna, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 triệu rupee tiền mặt (2,2 tỷ đồng), cùng vàng, bạc, kim cương, giấy tờ tài khoản ngân hàng, hồ sơ tiền gửi cố định và nhiều tài liệu đầu tư.

Theo VIB, số tiền mặt được phát hiện tại nhiều địa điểm liên quan lên tới 5,2-5,3 crore rupee (14,5-14,7 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất của cơ quan chống tham nhũng bang Bihar vào thời điểm đó.

Lượng tiền lớn đến mức lực lượng điều tra phải huy động nhiều máy đếm tiền và nhờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ kiểm đếm liên tục trong nhiều giờ. Hình ảnh các cọc tiền chất kín sàn nhà nhanh chóng được truyền thông Ấn Độ đăng tải, thu hút sự chú ý của dư luận trên cả nước.

Ngoài tiền mặt, cơ quan điều tra còn công bố danh sách nhiều tài sản đứng tên Rai và các thành viên trong gia đình.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, vợ ông sở hữu nhiều lô đất tại Patna và Purnia với tổng giá trị hàng triệu rupee, trong khi con gái cũng đứng tên một lô đất khác. Rai còn sở hữu một căn hộ tại Patna cùng nhiều tài khoản ngân hàng và khoản tiền gửi đang tiếp tục được xác minh.

VIB mở vụ án sau khi nhận được thông tin cho rằng Rai có dấu hiệu tích lũy khối tài sản vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp trong thời gian công tác.

Một số nguồn cho biết cơ quan điều tra còn nghi ngờ ông thường nhận các khoản "hoa hồng" từ hoạt động phê duyệt công trình, tuy nhiên đây mới là nội dung điều tra ban đầu và chưa được tòa án kết luận.

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