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Nhà máy điện hạt nhân 25 tỷ USD do Nga xây dựng và tài trợ chuẩn bị khởi động tổ máy đầu tiên vào tháng 12

| | Tài chính quốc tế

Nhà máy điện hạt nhân 25 tỷ USD do Nga xây dựng và tài trợ chuẩn bị khởi động tổ máy đầu tiên vào tháng 12

Dự án nhà máy điện hạt nhân gồm 4 tổ máy, sử dụng lò phản ứng VVER-1200 thế hệ III+ do Nga thiết kế, mỗi tổ máy có công suất lắp đặt 1.200 MW.

Tổ máy đầu tiên tại Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, dự án điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến được khởi động về mặt vật lý (physical startup) trong tháng 12, sau khi hoàn tất các thử nghiệm và điều chỉnh trước vận hành.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết thông tin trên khi trả lời báo giới bên lề Hội nghị lần thứ 31 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) diễn ra từ 9-20/11.

"Chúng tôi hy vọng có thể tiến hành khởi động vào tháng 12. Điều quan trọng là tất cả các thử nghiệm phải được hoàn thành thành công", ông Bayraktar nói, nhưng không nêu ngày cụ thể.

Khởi động về mặt vật lý (physical startup) của nhà máy điện hạt nhân là giai đoạn lần đầu tiên đưa lò phản ứng đạt trạng thái tới hạn (criticality) và duy trì phản ứng dây chuyền hạt nhân có kiểm soát ở mức công suất thấp.

Các bước chính trong quá trình khởi động vật lý gồm nạp nhiên liệu, kiểm tra và vận hành hệ thống làm mát, rút các thanh điều khiển, đạt trạng thái tới hạn lần đầu và thử nghiệm vật lý ở công suất thấp.

Trong khi đó, ông Alexey Likhachev, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), hôm thứ Tư (11/11) cho biết rằng dự án chỉ còn cách thời điểm khởi động vật lý tổ máy đầu tiên một bước.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là cơ sở điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, do Rosatom xây dựng và tài trợ. Tổng mức đầu tư dự án là 25 tỷ USD. Dự án gồm 4 tổ máy, sử dụng lò phản ứng VVER-1200 thế hệ III+ do Nga thiết kế, mỗi tổ máy có công suất lắp đặt 1.200 MW.

Khi đi vào vận hành đầy đủ, 4 tổ máy sẽ cung cấp tổng công suất 4.800 MW, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và mở rộng nguồn cung điện trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Azernews

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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