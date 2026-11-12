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Phát âm tên "NVIDIA" như thế nào mới đúng?

| | Tài chính quốc tế

Cách phát âm tên công ty nổi tiếng toàn cầu này khó hơn mọi người nghĩ.

NVIDIA là cái tên quen thuộc toàn cầu, nhưng nhiều người vẫn chưa biết cách đọc đúng tên của công ty này. Trong khi một số người phát âm là "NUH-vid-ee-uh", cách đọc chính xác phải là "en-VID-ee-uh". Tên gọi Nvidia lấy cảm hứng từ từ "invidia" trong tiếng Latinh, thể hiện kỳ vọng của các nhà sáng lập về việc tạo ra những sản phẩm khiến đối thủ phải ghen tị.

Tuần này, có lẽ bạn sẽ nghe mọi người nhắc đến NVIDIA nhiều hơn khi tin tức về nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang ngập tràn các trang tin truyền thông. Thế nhưng, liệu mọi người đã gọi đúng tên của hãng hay chưa? Dù liên tục chiếm sóng trên các mặt báo và luôn đứng ở tâm điểm của mọi cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), cái tên Nvidia vẫn gây bối rối cho không ít người.

May mắn thay, Nvidia đã giải tỏa sự nhầm lẫn này ngay trên trang web của mình bằng phần hướng dẫn phát âm chuẩn xác. Rất tiếc phải thông báo rằng nếu bạn đang gọi gã khổng lồ công nghệ này là "NUH-vid-ee-uh", bạn đã đọc sai.

Theo chính công ty xác nhận, cách phát âm đúng của Nvidia là "en-VID-ee-uh" (như được nêu rõ trong bộ quy chuẩn thương hiệu của NVIDIA). Ngoài ra, theo quy chuẩn, từ NVIDIA cũng luôn được viết in toàn bộ.

Hướng dẫn cách đọc tên chính thức từ NVIDIA

Được sáng lập vào năm 1993 bởi CEO Jensen Huang, Chris Malachowsky và Curtis Priem, cái tên của hãng sản xuất chip này thực chất bắt nguồn từ việc ban đầu họ chưa nghĩ ra tên gọi nào, theo tạp chí Fortune từng đưa tin. Khi bộ ba còn đang dồn toàn lực phát triển công ty, họ tạm gác chuyện đặt tên sang một bên và đặt tên cho các tệp dữ liệu là "NV", viết tắt của cụm từ "next version" (phiên bản tiếp theo).

Tờ The New Yorker cho biết cả ba sau đó từng chốt cái tên NVision trước khi phát hiện ra tên này đã thuộc về một công ty sản xuất giấy vệ sinh. Cuối cùng, ông Huang đã đề xuất tên gọi hiện tại của hãng, biến tấu từ từ "invidia" mang nghĩa là sự đố kỵ trong tiếng Latinh.

Đồng sáng lập Priem chia sẻ rằng ông Huang và các cộng sự từng ấp ủ giấc mơ tạo ra một sản phẩm khiến các đối thủ phải "xanh mắt vì ghen tị". Với mức vốn hóa thị trường lên tới 4 nghìn tỷ USD cùng hàng dài các ông lớn công nghệ và startup đang xếp hàng săn đón những con chip AI mới nhất của hãng, có vẻ như tầm nhìn đó đã trở thành hiện thực.

Nhiều năm trước, để ăn mừng cột mốc giá cổ phiếu NVIDIA chạm ngưỡng 100 USD, CEO Jensen Huang thậm chí đã xăm biểu tượng của công ty lên cánh tay — một trải nghiệm mà sau này ông thừa nhận là "đau hơn rất nhiều so với lời mọi người vẫn kể".

Jensen Huang đã xăm logo NVIDIA trên cánh tay

Nguồn: Business Insider

Theo Chi Chi

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