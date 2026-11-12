Elon Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang

Elon Musk cho biết ông sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang nếu hội đồng quản trị của Nvidia quyết định sa thải vị giám đốc điều hành kỳ cựu này.

Vào tối thứ Tư (11/11), để phản hồi lại bài đăng từ tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge với nội dung "Elon, xin hãy thuê Jensen", tỷ phú Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng: "Đó sẽ là một vinh dự".

Ảnh minh họa AI

Cuộc trao đổi này diễn ra ngay sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị của NVIDIA đang chuẩn bị phế truất Huang sau những tiết lộ liên quan đến hai mối quan hệ ngoài luồng của ông. Theo WSJ cùng một số cơ quan truyền thông khác như The New York Times, một trong hai mối quan hệ này có dính líu tới một người phụ nữ bị giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cáo buộc này hiện chưa được Business Insider xác minh độc lập.

Phản ứng của Elon Musk gợi nhớ đến một vụ bê bối nổi tiếng khác tại Thung lũng Silicon. Vào năm 2010, đồng sáng lập Oracle là Larry Ellison từng công khai bảo vệ Mark Hurd sau khi hội đồng quản trị của Hewlett-Packard buộc ông này rời chức vụ vì một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục và báo cáo chi phí sai lệch. Dù không tìm thấy bằng chứng quấy rối tình dục, hội đồng quản trị HP vẫn sa thải Hurd vì các sai phạm trong báo cáo chi phí. Không dừng lại ở việc lên tiếng bênh vực, Ellison đã tiến thêm một bước khi bổ nhiệm Hurd làm đồng chủ tịch của Oracle chỉ vài tuần sau đó, và Hurd sau này đã trở thành đồng CEO của tập đoàn trước khi qua đời vào năm 2019.

Là người đồng sáng lập Nvidia từ năm 1993, Jensen Huang đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, khi các dòng chip của công ty ông đóng vai trò nền tảng thúc đẩy phần lớn làn sóng bùng nổ AI hiện nay.

Ảnh: AFP

Trong khi đó, các công ty của Elon Musk đều là những đơn vị sử dụng công nghệ điện toán AI quy mô lớn và là khách hàng mua GPU khổng lồ của NVIDIA, khiến kinh nghiệm và chuyên môn của Huang trở nên vô cùng giá trị đối với ông. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, bình luận của Musk mới chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự quan tâm chứ chưa phải là một lời mời làm việc chính thức.

Nguồn: Business Insider