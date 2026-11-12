Đẳng cấp là đây: Elon Musk ra tay bất ngờ, nói đúng một câu đã đủ "cứu nguy" Jensen Huang giữa lúc tăm tối nhất?

Jensen Huang bị sa thải, Elon Musk cứu nguy ngay lập tức?

Cổ phiếu của Nvidia đã lao dốc hơn 9% ngay sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị của tập đoàn này đang chuẩn bị bãi nhiệm CEO Jensen Huang.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài phút sau khi tờ The New York Times tiết lộ nhà lãnh đạo công nghệ tiếng tăm này không chỉ có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ Trung Quốc Alice Huang mà còn có mối quan hệ tương tự với một quản lý cấp cao khác ngay trong nội bộ công ty.

Nhân vật được nhắc đến là bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế của Nvidia.

Theo nguồn tin từ The Wall Street Journal, hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị nhóm họp sớm nhất là vào hôm nay để định đoạt tương lai của ông Huang tại tập đoàn.

Ngay trong lúc rối ren, một bình luận từ tỷ phú Elon Musk về người đứng đầu Nvidia đã gây chú ý.

Elon Musk cho biết ông sẵn sàng chiêu mộ Jensen Huang nếu hội đồng quản trị của Nvidia bãi nhiệm vị CEO gắn bó lâu năm này.

"Đó sẽ là một niềm vinh dự", Musk viết trên nền tảng X vào tối thứ Tư, phản hồi một bài đăng từ tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge với nội dung: "Elon, làm ơn hãy thuê Jensen đi".

Phản ứng của Musk gợi nhớ đến một vụ bê bối khác từng chấn động Thung lũng Silicon.

Vào năm 2010, đồng sáng lập Oracle Larry Ellison đã công khai lên tiếng bảo vệ Mark Hurd sau khi ông này bị hội đồng quản trị Hewlett-Packard (HP) buộc thôi việc, tiếp sau một cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc quấy rối tình dục và kê khai chi phí không trung thực.

Dù hội đồng quản trị không tìm thấy bằng chứng về hành vi quấy rối, họ vẫn quyết định sa thải Hurd vì những sai phạm trong báo cáo chi tiêu.

Ellison thậm chí còn tiến xa hơn khi bổ nhiệm Hurd làm đồng Chủ tịch của Oracle chỉ vài tuần sau đó. Hurd sau này đã trở thành đồng CEO của Oracle trước khi qua đời vào năm 2019.

Ông Huang, người đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, đã vươn lên trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp AI. Các dòng chip của công ty ông hiện đóng vai trò nền tảng vận hành cho phần lớn làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Các công ty của Musk đều là những đơn vị sử dụng công nghệ điện toán AI quy mô lớn và là khách hàng mua GPU Nvidia với số lượng khổng lồ, điều này khiến chuyên môn và kinh nghiệm của ông Huang trở nên vô cùng giá trị.

Vụ ngoại tình thứ hai của Jensen Huang?

Ngay sau vụ việc với Alice Huang, Jensen Huang tiếp tục bị tố có quan hệ tình cảm với một lãnh đạo cấp dưới tại Nvidia.

The New York Times dẫn lời kể của nguồn tin giấu tên tại Nvidia cho biết, mối quan hệ chưa từng được công bố này là với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế của Nvidia.

Theo quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu "tránh những tình huống mà hành động của chúng ta gây ra xung đột lợi ích", bao gồm cả "các mối quan hệ cá nhân". Công ty cũng nêu rõ sẽ "nhanh chóng điều tra các báo cáo về hành vi sai phạm". Nhiều tập đoàn lớn đều có quy định nghiêm cấm các nhà quản lý có quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Hai trong số các cựu nhân viên của công ty cho biết ông Huang (63 tuổi) và bà Powell (48 tuổi) đã bị quay video ghi lại cảnh thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra một hội nghị của Nvidia hồi tháng 3. Hiện video này chưa được xác thực.

Cả ông Huang và bà Powell đều đã có gia đình riêng.

Khi được liên hệ qua điện thoại và được hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang nói: "Tôi không nghĩ các bạn nên nói chuyện trực tiếp với tôi". Sau đó, ông cúp máy.

Nvidia từ chối đưa ra tuyên bố chính thức. Bà Powell cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Năm nguồn tin trên cho biết mối quan hệ giữa ông Huang và bà Powell đã được bàn tán trong nội bộ công ty.

Bà Powell gia nhập Nvidia từ năm 2008. Theo trang web của công ty, bà giám sát các chương trình ứng dụng công nghệ chip của Nvidia vào giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Bà Powell đã thăng tiến qua nhiều cấp bậc tại Nvidia. Theo hồ sơ LinkedIn, bà được thăng chức làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh trí tuệ nhân tạo vào năm 2016. Đến cuối năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế. Bà thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ trên khắp thế giới và có các bài phát biểu đại diện cho công ty.

Hồi tháng 3, bà Powell đã xuất hiện tại hội nghị nhà phát triển thường niên của Nvidia ở San Jose, nơi bà chia sẻ về việc sử dụng AI để tạo ra những đột phá trong lĩnh vực y tế và sinh học. Bài thuyết trình của bà khi đó còn sử dụng hình ảnh biếm họa của ông Huang.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo của Nvidia đã tập trung tại một khách sạn gần đó để họp hành. Ông Huang và bà Powell đã bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật tại khách sạn này. Ba người nắm rõ sự việc tiết lộ rằng một người qua đường đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc tương tác đó.

Các nguồn tin cho biết đội ngũ an ninh của ông Huang đã phát hiện người này cầm điện thoại quay phim và lập tức tách người này ra khu vực riêng. Sau đó, họ đưa ra lời đề nghị người này ký vào một thỏa thuận bảo mật thông tin.

Ông Huang nằm trong danh sách dài các CEO tại các tập đoàn Mỹ từng vướng vào bê bối tình cảm với cấp dưới. Năm 2018, ông Brian Krzanich đã phải từ chức tại hãng sản xuất chip Intel sau khi thừa nhận có "mối quan hệ đồng thuận trong quá khứ" với một nhân viên.

Một năm sau đó, McDonald's đã bãi nhiệm CEO Steve Easterbrook và sau đó khởi kiện ông này khi phát hiện ông vi phạm chính sách của công ty vì duy trì quan hệ tình ái với nhiều nhân viên.