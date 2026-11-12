CEO Google cảnh báo AI sẽ làm xáo trộn gần như mọi ngành nghề, lao động tri thức khó đứng ngoài cuộc

"AI sẽ tác động đến mọi thứ"

Trong một chia sẻ đầy sức nặng về tương lai công nghệ, Sundar Pichai không ngần ngại phác họa một bức tranh toàn cảnh nơi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần không thể tách rời của xã hội loài người. Ông khẳng định rõ ràng: "AI sẽ tác động đến mọi thứ."

Sự bành trướng của AI sẽ không bỏ sót bất kỳ lĩnh vực nào, đặt toàn bộ cấu trúc lao động toàn cầu trước một cuộc đại thanh lọc chưa từng có trong lịch sử.

Lấy lĩnh vực y tế làm ví dụ điển hình, Pichai vẽ ra viễn cảnh diễn ra chỉ trong vòng 5 đến 10 năm tới: "Trong 5 đến 10 năm nữa, một bác sĩ X-quang sẽ có một cộng tác viên AI làm việc ngay bên cạnh họ. Nó có thể cho bạn biết những ca bệnh nào là nghiêm trọng nhất hoặc chỉ ra những chi tiết quan trọng mà bạn đã bỏ sót."

CEO Google Sundar Pichai chia sẻ trong podcast mới nhất (Ảnh: 60 Minutes)

Không dừng lại ở ngành y, làn sóng dịch chuyển này sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào toàn bộ giới lao động trí óc. CEO Google không ngần ngại điểm mặt chỉ tên những nhóm nghề nghiệp từng được coi là "vua" trong các văn phòng: "Các lao động tri thức sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng, bao gồm cả nhà văn, kế toán, kiến trúc sư và thậm chí là cả các kỹ sư phần mềm."

Từ phòng khám đến phòng họp: Khi AI càn quét từng thành trì lao động tri thức

Hãy nhìn vào thực tế đang diễn ra để thấy sự đáng sợ đằng sau câu nói của Sundar Pichai.

Đối với lĩnh vực văn học, báo chí và sáng tạo nội dung, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện tại đã sở hữu khả năng tạo ra hàng ngàn bài viết, kịch bản, hay chiến dịch tiếp thị bài bản chỉ trong vài giây. Với văn phong mượt mà và linh hoạt, AI đang dần biến tư duy sáng tạo nghệ thuật vốn độc quyền của con người thành một quy trình sản xuất công nghiệp hàng loạt.

Còn trong ngành kế toán và kiểm toán, những phép tính phức tạp, báo cáo tài chính hay quy trình đối soát hóa đơn kéo dài hàng tuần lễ của đội ngũ nhân sự giờ đây được AI xử lý với độ chính xác tuyệt đối chỉ sau một cú nhấp chuột. Sự can thiệp này đang xóa bỏ hoàn toàn rào cản về thời gian và cắt giảm tối đa chi phí nhân lực truyền thống.

Giới kiến trúc sư cũng không còn nằm trong vùng an toàn. Thay vì tốn hàng tháng trời để phác thảo bản thiết kế chi tiết hay dựng phối cảnh 3D thủ công, các công cụ AI tạo hình ảnh và không gian thế hệ mới có thể xuất ra hàng trăm phương án kiến trúc tối ưu theo đúng thông số kỹ thuật khắt khe chỉ trong chớp mắt.

Theo CEO Google Sundar Pichai AI sẽ thay thế lao động tri thức (Ảnh: CNN)

Đáng chú ý nhất, kỹ sư phần mềm, ngành nghề từng được khao khát nhất trong suốt một thập kỷ qua cũng không tránh khỏi số phận bị đe dọa. Với sự xuất hiện của các công cụ lập trình tự động, AI giờ đây không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi (debug) mà còn tự viết toàn bộ đoạn mã code và xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh từ con số 0, giáng một đòn trực tiếp vào sinh kế của hàng triệu lập trình viên trên toàn cầu.

Sức mạnh của siêu trợ lý hay hồi chuông báo động?

Dù đưa ra viễn cảnh đầy tính đe dọa đối với việc làm truyền thống, người đứng đầu Google vẫn nhìn nhận xu hướng này dưới góc độ tối ưu hóa hiệu suất của con người. Ông đặt ra câu hỏi mang tính định hướng: "Tại sao chúng ta lại không tận dụng một trợ lý siêu năng lực để hỗ trợ mình trong mọi việc?"

Ngay cả thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường cũng nằm trong guồng quay đó: "Bạn có thể là một học sinh đang cố gắng học toán hay lịch sử, và bạn sẽ có một thứ gì đó luôn đồng hành hỗ trợ."

Tuy nhiên, đằng sau lời ca ngợi về một "siêu trợ lý" hỗ trợ từ công việc văn phòng đến học tập, câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng. Khi AI có thể làm thay bác sĩ chẩn đoán bệnh, viết văn, tính toán như kế toán và tự động viết mã code thay kỹ sư phần mềm, liệu con người sẽ đứng ở đâu trong trật tự lao động mới?/



