Người dùng Android cảnh giác ngay: Nhận được tin nhắn này là điện thoại biến thành "cục gạch" ngay lập tức

Một nhà nghiên cứu an toàn thông tin đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trên Android, cho phép kẻ tấn công làm sập smartphone từ xa bằng một tin nhắn văn bản được tạo ra một cách đặc biệt.

Được đặt biệt danh là "SMS tử thần" (SMS of Death), lỗi này có thể làm gián đoạn các dịch vụ di động, ngắt kết nối các cuộc gọi đang diễn ra và thậm chí khiến điện thoại bị kẹt trong vòng lặp khởi động lại. Điều đáng lo ngại là người nhận hoàn toàn không cần phải tương tác với nó.

Lỗ hổng này, được theo dõi dưới mã hiệu CVE-2026-58882, do nhà nghiên cứu an toàn thông tin Mark Blaszczyk phát hiện và lần đầu thông báo cho Google vào tháng 5.

Vào ngày 29/10, ông đã công bố các phát hiện của mình cùng một bản demo hoạt động thực tế, sau khi tái tạo thành công cuộc tấn công trên các smartphone Google Pixel và Samsung Galaxy. Chuyên gia Mark Blaszczyk khẳng định đòn tấn công đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%.

Google đã phát triển bản sửa lỗi, nhưng việc bản sửa lỗi này có xuất hiện trên tất cả các thiết bị Android hay không lại là một chuyện khác.

Mọi người dùng Android có nên lo lắng?

Danh sách các thiết bị bị ảnh hưởng không giới hạn ở một thương hiệu Android cụ thể nào, vì điều quan trọng ở đây là phiên bản Android đang chạy trên điện thoại và liệu nó đã nhận được bản vá an ninh cần thiết hay chưa.

Blaszczyk cho biết bản sửa lỗi đã đến tay các thiết bị Android từ 14 đến 17 như một phần của bản cập nhật an ninh tháng 10/2026 của Google. Tuy nhiên, công ty đã không đề cập đến lỗ hổng này trong bản tin an ninh tháng 10 của mình.

Nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng các điện thoại Android cũ hơn chạy Android 12 và 13 vẫn chưa nhận được bản sửa lỗi, điều này khiến những thiết bị đời cũ không còn được hỗ trợ an ninh liên tục bị phơi nhiễm trước cuộc tấn công.

Đối với tất cả những người dùng Android khác, việc kiểm tra mức độ bản vá an ninh và cài đặt bản cập nhật Android mới nhất hiện có là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Thông tin này thường có thể được tìm thấy trong menu Cài đặt, mặc dù vị trí chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Cũng cần làm rõ rằng đây là một lỗ hổng từ chối dịch vụ, chứ không phải là một mã khai thác được thiết kế để đánh cắp mật khẩu hay thông tin cá nhân. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng xác nhận về các cuộc tấn công diện rộng nhắm vào người dùng Android.

Lời khuyên cho mọi người dùng lúc này vẫn là nên cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất.

Một tin nhắn văn bản làm sập điện thoại Android như thế nào?

Vấn đề cốt lõi nằm ở cách Android xử lý các tin nhắn WAP Push, vốn được hệ điều hành xử lý mà không xuất hiện trong hộp thư đến SMS thông thường.

Theo lẽ thường, người dùng không phải làm bất cứ điều gì với các tin nhắn này. Nhưng Blaszczyk phát hiện ra rằng một tin nhắn bị biến dạng có thể kích hoạt lỗi trong framework điện thoại của Android, làm ngắt tiến trình chịu trách nhiệm cho kết nối di động.

Trong trường hợp này, sự cố sập có thể làm ngắt một cuộc gọi điện thoại đang diễn ra, bao gồm cả cuộc gọi đến các dịch vụ khẩn cấp. Hơn nữa, nếu nhà mạng cố gắng gửi lại chính tin nhắn đó, điện thoại có thể rơi vào tình trạng sập liên tục. Trong quá trình thử nghiệm, khoảng 20 tin nhắn độc hại là đủ để khiến một chiếc smartphone bị kẹt trong vòng lặp khởi động lại.

Khôi phục cài đặt gốc không phải là cách duy nhất để khôi phục thiết bị. Tuy nhiên, phương pháp thay thế liên quan đến việc sử dụng Android Debug Bridge (ADB) để xóa các tin nhắn gây lỗi, điều mà một người dùng smartphone bình thường sẽ không quen thuộc.

Nhìn lại các lỗ hổng tương tự trên iOS

Vào năm 2015, hệ điều hành iOS của Apple cũng từng dính một sự cố tương tự. Người ta đã phát hiện ra một lỗi cho phép làm sập và khởi động lại iPhone của người khác chỉ bằng cách gửi một tin nhắn iMessage chứa chuỗi ký tự bảng chữ cái Ả Rập đặc biệt.

Đến năm 2019, một lỗ hổng nghiêm trọng khác trên iMessage tiếp tục bị chuyên gia Natalie Silvanovich thuộc nhóm Google Project Zero phanh phui. Lỗi này cũng cho phép vô hiệu hóa thiết bị của Táo Khuyết. Mặc dù người dùng vẫn có thể khôi phục lại máy, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ dữ liệu bên trong đều bị xóa sạch.