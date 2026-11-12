Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo mới tới tất cả những ai đang có thẻ BHYT trên cả nước

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Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh nhân viên BHXH

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát cảnh báo về thủ đoạn mạo danh nhân viên BHXH.

Cụ thể, BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức BHXH và thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT và hướng dẫn "cập nhật thông tin cá nhân" để giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, có trường hợp người gọi yêu cầu người dân đến trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn. Đây là địa chỉ làm việc chính thức của BHXH tỉnh, nhưng việc người gọi nêu đúng địa chỉ không đủ để xác định cuộc gọi là của cơ quan BHXH. Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra qua kênh chính thức trước khi đến làm việc hoặc cung cấp giấy tờ.

Cơ quan BHXH cho biết, các số điện thoại được người dân cung cấp khi phản ánh gồm: 0833.992.183, 0981.790.413, 059.2043.938, 0766.094.290, 0592.045.205 và 0768.219.744.

Ảnh minh hoạ

Trước sự việc trên, BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những dấu hiệu sau: người lạ gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, tự xưng là nhân viên BHXH; thông báo về quyền lợi BHYT rồi yêu cầu "cập nhật thông tin", "xác minh hồ sơ", thúc giục xử lý gấp để không mất quyền lợi.

Tiếp đó là yêu cầu cung cấp ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk"; đề nghị chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa. BHXH Việt Nam nhấn mạnh, những yêu cầu này có thể bị lợi dụng để lấy cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội; không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Người dân không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không chia sẻ màn hình hay cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa để làm thủ tục BHXH, BHYT. Khi cần sử dụng VssID, VNeID, người dân chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức Google Play hoặc App Store, kiểm tra đúng ứng dụng trước khi cài đặt.

BHXH Việt Nam khẳng định việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Chủ động xác minh và xử lý ngay khi có dấu hiệu bị lừa

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi, chủ động liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 19009068 để kiểm tra thông tin và được hướng dẫn.

Nếu đã cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần ngắt kết nối mạng trên điện thoại; liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức bằng thiết bị khác hoặc trực tiếp tại quầy để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản.

Các cá nhân cần trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ.

Cuối cùng, trước thủ đoạn lừa đảo trên, BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan BHXH.

Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục, cá nhân cần chủ động liên hệ cơ quan BHXH qua các kênh chính thức để xác minh, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.