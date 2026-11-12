Cú sốc hạ tầng AI: Gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu ở Mỹ hiện đang mắc kẹt hoặc "chết yểu" vì vấp phải "kẻ thù" không ngờ tới

Cơn sốt tính toán và cái bẫy "bỏ quên hàng xóm"

Khi cuộc đua xây dựng hạ tầng AI bùng nổ, các "ông lớn" công nghệ như Microsoft, Google, Amazon hay Meta từng đinh ninh rằng bài toán khó khăn nhất chỉ xoay quanh hai yếu tố là nguồn điện khổng lồ và quỹ đất xây dựng. Không một ai trong số các nhà đầu tư vạch ra chiến lược lại tính đến một biến số mang tính quyết định nằm ngay sát vách là những người hàng xóm.

Thực tế phũ phàng này đã giáng một đòn mạnh vào giới công nghệ. Hàng loạt dự án bị trì hoãn hoặc xóa sổ không phải vì thiếu chip hay cạn kiệt vốn, mà xuất phát từ làn sóng phản đối dữ dội từ phía cộng đồng dân cư địa phương.

Những người dân bên cạnh các dự án phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI (Ảnh: Yahoo)

Những người sống cạnh các đại dự án trung tâm dữ liệu đã không còn giữ thái độ im lặng. Họ đứng lên đấu tranh chống lại tiếng ồn hạ tầng từ quạt tản nhiệt, nguy cơ quá tải và tăng giá lưới điện sinh hoạt, cùng sự cạn kiệt nguồn nước làm mát. Trớ trêu thay, họ đang là những người chiến thắng trên bàn đàm phán chính trị lẫn pháp lý.

Khi những "gã khổng lồ" vấp phải bức tường phản kháng tại Mỹ

Cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu từng được kỳ vọng sẽ tăng tốc không phanh để đáp ứng khát vọng tính toán của các mô hình AI thế hệ mới. Tuy nhiên, từ "thánh địa" trung tâm dữ liệu Virginia cho đến Georgia, Pennsylvania hay Delaware, việc hàng loạt dự án bị ngáng đường đang biến những kế hoạch tỷ đô thành tờ giấy vụn trên bàn làm việc.

Tại Virginia, nơi được mệnh danh là "thủ phủ" trung tâm dữ liệu toàn cầu với hàng trăm đại dự án của các tên tuổi lớn như Amazon (AWS) và Microsoft, làn sóng phản đối đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ riêng trong giai đoạn vừa qua, hàng chục dự án đã phải đối mặt với kịch bản bị hủy bỏ. Người dân sinh sống tại các hạt Loudoun và Prince William liên tục xuống đường biểu tình và gửi đơn kiện tập thể, nguyên nhân trực tiếp đến từ việc các tổ hợp máy chủ khổng lồ này mọc lên quá sát khu dân cư và trường học. Sức ép từ cộng đồng lớn đến mức buộc chính quyền địa phương phải siết chặt quy hoạch và thắt chặt trong khâu cấp phép.

Một trung tâm dữ liệu của Microsoft đang được xây dựng (Ảnh: Yahoo)

Dịch chuyển sang Georgia và Arkansas, làn sóng phản đối đã chuyển hóa thành các biện pháp đóng cửa pháp lý cứng rắn. Tại Georgia, nơi các cụm trung tâm dữ liệu ngốn hàng ngàn megawatt điện mọc lên như nấm sau mưa, phản ứng gay gắt từ cử tri đã đẩy giới chức chính quyền vào thế chân tường, buộc họ phải tính đến các lệnh tạm dừng cấp phép mới. Tình hình còn căng thẳng hơn tại Independence County (Arkansas), khi chính quyền địa phương không ngần ngại thông qua quyết định cấm hoàn toàn việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới kéo dài đến tận năm 2031.

Trong khi đó, tại Delaware và Pennsylvania, hàng loạt dự án tỷ đô đã bị các nhà chức trách thẳng tay khai tử dưới áp lực của người dân. Tại New Castle (Delaware), dự án hạ tầng dữ liệu có quy mô khổng lồ lên tới 1.200 MW đã buộc phải chấm dứt hợp đồng sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội từ cư dân xung quanh. Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại Upper Macungie (Pennsylvania), nơi đại dự án của EdgeConneX bị hội đồng địa phương từ chối thẳng thừng trong các phiên họp công khai, khép lại hy vọng bành trướng hạ tầng của nhà đầu tư.

Từ những buổi họp dân cư đầy căng thẳng cho đến các điều luật đóng cửa hạ tầng được thông qua, sự phẫn nộ của cộng đồng đang kéo dài thời gian hoàn thành các trung tâm dữ liệu thêm ít nhất 6 tháng so với dự kiến, đánh trực diện vào tiến độ thương mại hóa AI của các gã khổng lồ công nghệ.

Bài học đắt giá cho kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng

Việc gần một nửa số dự án trung tâm dữ liệu lâm vào cảnh "chết yểu" hoặc chậm tiến độ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành công nghệ. Cuộc đua AI không chỉ đo lường bằng tốc độ gom chip hay tiềm lực tài chính, mà còn phụ thuộc vào năng lực đối thoại xã hội. Nếu không giải quyết được tiếng nói từ những người hàng xóm ở tuyến đầu, giấc mơ mở rộng kỷ nguyên AI sẽ mãi chỉ nằm trên bản vẽ chiến lược.