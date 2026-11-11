Jensen Huang ngoại tình gây chấn động: Rất tiếc ông không phải James Bond mà là kẻ vướng "lời nguyền mặt trời

Jensen Huang không đơn thuần là gương mặt đại diện cho Nvidia. Ông được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp quan trọng bậc nhất hành tinh hiện nay.

Huang chính là kiến trúc sư trưởng đứng sau sự tăng trưởng thần tốc của Nvidia, biến công ty này thành gã khổng lồ trị giá 4.500 tỷ USD – trái tim của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Ông đóng vai trò là cầu nối chiến lược với Nhà Trắng cùng các chính phủ quốc tế, đồng thời là "người hùng" luôn kịp thời dập tắt các cơn khủng hoảng trên thị trường cổ phiếu AI tại Phố Wall.

Thế nhưng, vị CEO quyền lực của Nvidia lại rơi vào tâm điểm của một vụ bê bối chấn động toàn cầu khi thừa nhận có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với một nữ doanh nhân – người bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Vụ bê bối này đã phơi bày một lỗ hổng chí mạng nhưng thường bị xem nhẹ trong cơn sốt AI: Vận mệnh của những tập đoàn quyền lực vượt tầm tưởng tượng này lại đang buộc chặt vào một cá nhân duy nhất.

Đây không phải là bài toán của riêng Nvidia:

Cả Tesla lẫn SpaceX đều vận hành xung quanh trục quay Elon Musk – người giàu nhất thế giới.

OpenAI từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của Sam Altman, vị CEO tài năng nhưng đầy biến động.

Mark Zuckerberg – nhà đồng sáng lập Meta – in đậm dấu ấn cá nhân trong mọi bước đi chiến lược của gã khổng lồ sở hữu Facebook và Instagram.

Trong khi đó, Dario Amodei – CEO kiêm nhà đồng sáng lập Anthropic – với những cảnh báo mang tính tận thế về an toàn AI, lại đang là "linh hồn" đưa phòng thí nghiệm này hướng tới đợt IPO kỷ lục trị giá 1.500 tỷ USD.

"Rủi ro nhân sự chủ chốt chưa bao giờ vừa là phước lành vừa là lời nguyền rõ rệt đến vậy", ông Dan Ives, Giám đốc Quản lý cấp cao tại Yorkville Ives & Co., chia sẻ với CNN .

"Thế giới không thiếu các CEO quyền lực, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử, một ngành công nghiệp mang tính sống còn lại nằm trọn trong tay những nhân vật chỉ đếm trên đầu ngón tay."

'Mô hình hệ mặt trời' trong quản trị doanh nghiệp

Ông Jeffrey Sonnenfeld, Giáo sư tại Đại học Yale – người được mệnh danh là "cố vấn cho các CEO" – cho biết ông không phản đối việc các nhà sáng lập nắm giữ quyền biểu quyết áp đảo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các tập đoàn "không được phép từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát".

"Các công ty này đang xây dựng một mô hình lãnh đạo dạng hệ mặt trời, nơi mọi thứ chỉ quay quanh một ngôi sao trung tâm. Điều đó rất dễ gây ra hiểm họa. Doanh nghiệp bắt buộc phải đào tạo một đội ngũ lãnh đạo kế cận vững vàng", Giáo sư Sonnenfeld phân tích.

Cuộc điều tra từ Hội đồng Quản trị Nvidia nhắm vào Huang đã làm lộ rõ một điểm yếu chí mạng: Họ không hề có sẵn một đội ngũ nhân tài kế cận đủ sức thay thế ông ngay lập tức nếu tình huống xấu xảy ra.

"HĐQT không hề có phương án kế vị – đây là điều cực kỳ bất thường. Jensen từng tự hào khoe rằng có tới 60 giám đốc cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông. Cấu trúc đó thật điên rồ", ông Sonnenfeld chia sẻ.

Vì sao bài toán kế vị lại mang tính sống còn?

Thực trạng tại Nvidia tương phản gay gắt với mô hình quản trị tại nhiều tập đoàn lớn khác. Những đơn vị này luôn chú trọng tới việc đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận để sẵn sàng tiếp quản quyền lực khi xảy ra bê bối, sự cố sức khỏe hoặc biến cố đột ngột.

Ví dụ tiêu biểu là JPMorgan Chase. Ngân hàng này sở hữu dàn nhân sự cấp cao tài năng phía sau CEO lâu năm Jamie Dimon đến mức họ thường xuyên bị các đối thủ Phố Wall "chèo kéo" mất các tướng tài.

Ở chiều ngược lại, SpaceX gần đây phải đưa ra cảnh báo tới các nhà đầu tư rằng hoạt động của công ty "phụ thuộc nặng nề" vào sự hiện diện của Elon Musk.

"Sự thiếu vắng Musk – dù do qua đời, thương tật hay ông không còn khả năng, nguyện vọng tiếp tục đảm nhận vai trò hiện tại – đều có thể làm gián đoạn nghiêm trọng bộ máy quản trị, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực thi các chiến lược dài hạn, cũng như đe dọa uy tín và mối quan hệ của công ty với đối tác, khách hàng", SpaceX nêu rõ trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý.

Dù báo cáo tài chính mới nhất của Nvidia không nói thẳng về mức độ phụ thuộc vào Jensen Huang, hồ sơ này vẫn thừa nhận doanh nghiệp "phụ thuộc cao độ" vào đội ngũ quản lý hiện tại.

Đồng thời, công ty cũng cảnh báo việc "thiếu một kế hoạch kế vị hiệu quả" có thể "cản trở công tác lập chiến lược, khả năng thực thi và sự phát triển bền vững trong dài hạn."

'Linh hồn' của toàn ngành AI

Jensen Huang luôn tự hào về vai trò không thể thay thế của mình trong hành trình kiến tạo nên đế chế Nvidia.

Hết lần này đến lần khác, Huang chứng tỏ ông là lực lượng có ảnh hưởng chi phối nhất trong ngành công nghiệp đầy biến động này.

Khi các lo ngại về rủi ro an toàn AI làm rung chuyển chính giới Washington, Huang xuất hiện ở vị trí trung tâm bên cạnh Tổng thống Donald Trump để thảo luận về cơ chế tự điều chỉnh của ngành.

Khi làn sóng hoang mang về các mô hình AI mã nguồn mở giá rẻ từ Trung Quốc kích hoạt đợt bán tháo trên các thị trường tài chính toàn cầu, chính Huang đã đứng ra kết nối với các "tay chơi" Phố Wall để thông qua kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD nhằm đảm bảo nguồn vốn tiếp tục đổ vào dòng chip AI.

Huang cũng đảm nhận vai trò "đại sứ" của ngành AI trên trường quốc tế. Mới đây, ông đã kinh qua hàng loạt thủ đô tại Châu Âu để thuyết phục các nhà lãnh đạo về khái niệm "AI chủ quyền" – với thông điệp mỗi quốc gia cần tự chủ và xây dựng hệ thống AI cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, Huang còn trực tiếp chèo lái nỗ lực mở rộng hệ sinh thái của Nvidia. Tính đến tháng 9, tập đoàn công bố khoản đầu tư cổ phần khổng lồ lên tới 99 tỷ USD vào các công ty AI, vọt tăng so với con số 2,2 tỷ USD của hai năm trước.

"Jensen chính là gương mặt đại diện của ngành AI toàn cầu. Bạn không thể thay thế ông ấy bằng một, hai hay thậm chí ba ứng viên khác cộng lại", chuyên gia Dan Ives nhấn mạnh. "Ông ấy không chỉ là một CEO thông thường, ông ấy là nhân vật quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực AI."

Huang thường xuyên nhắc lại câu chuyện ông đã đưa Nvidia vượt qua những thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc" như thế nào. Ông thậm chí còn biến điều đó thành triết lý vận hành nội bộ: "Công ty chúng ta luôn chỉ cách thảm họa phá sản đúng 30 ngày."

'Kịch bản phim James Bond ngoài đời thực'

Chính vì tầm ảnh hưởng quá lớn của Huang, những sự kiện diễn ra trong vài ngày qua mới tạo nên một cơn địa chấn khủng hoảng.

"Theo dõi mảng công nghệ suốt 30 năm qua, tôi đã chứng kiến đủ mọi chuyện, nhưng sự việc lần này vẫn là một cú sốc quá lớn. Giới đầu tư thực sự bị ngỡ ngàng", ông Dan Ives thốt lên. "Mọi thứ diễn ra không khác gì một bộ phim James Bond nhưng lại có một kết cục tồi tệ."

Giáo sư Sonnenfeld nhận định cơ hội để Huang giữ lại ghế CEO hiện chỉ là 50/50. Vị chuyên gia từ Yale đặt dấu hỏi về khả năng Huang có thể vừa điều hành Nvidia vừa phải căng mình đối phó với hàng loạt cuộc điều tra từ HĐQT lẫn các ủy ban tại Quốc hội Mỹ.

Ông Sonnenfeld dự báo HĐQT Nvidia có thể chọn giải pháp rút Huang khỏi bộ máy quản lý trực tiếp và chuyển ông sang một vai trò mang tính biểu tượng để duy trì sự ổn định cho tập đoàn.

Một kịch bản khác được vị giáo sư này đưa ra là HĐQT sẽ mời về một cựu CEO công nghệ kỳ cựu, người có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực AI – chẳng hạn như cựu CEO Google Eric Schmidt.

"HĐQT buộc phải tìm kiếm các phương án thay thế để tránh việc tập đoàn bị 'bắt làm con bài thương lượng'", Giáo sư Sonnenfeld nhận định. "Nếu đây là bất kỳ nhân viên nào khác, anh ta đã bị sa thải ngay lập tức. Nhưng rắc rối ở chỗ Jensen Huang quá trung tâm – tên tuổi của ông ấy thậm chí còn lớn hơn cả thương hiệu Nvidia."