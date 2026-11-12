Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sắp đón tin vui từ Mỹ

Theo thông báo mới nhất Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hệ thống cà phê tại Mỹ với cửa hàng E-Coffee mới ở thành phố Austin, bang Texas, dự kiến khai trương ngày 14/11. Đây là cửa hàng E-Coffee thứ 8 của thương hiệu tại thị trường Mỹ và là bước đi tiếp theo trong kế hoạch phát triển 100 cửa hàng tại thị trường được xem là một trong những trung tâm tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Cơ sở mới nằm tại địa chỉ 7020 Easy Wind Dr, Austin, Texas 78752. Theo thông tin trên website chính thức của Trung Nguyên E-Coffee tại Mỹ, cửa hàng đã được giới thiệu với khách hàng trong giai đoạn mở cửa thử nghiệm, hoạt động từ 8h đến 20h.

Thực đơn tại đây không chỉ có các sản phẩm cà phê pha phin đặc trưng của Việt Nam mà còn bao gồm cà phê trứng, matcha, trà và nhiều loại đồ uống khác. Việc bổ sung các sản phẩm ngoài cà phê cho thấy thương hiệu đang hướng tới nhóm khách hàng rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Động thái mở cửa hàng tại Austin diễn ra hơn 2 tháng sau khi Trung Nguyên Legend đưa vào hoạt động một cơ sở E-Coffee mới tại Frisco, cũng thuộc bang Texas.

Trước đó, trong năm 2026, thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục bổ sung các điểm bán tại thị trường này. Đầu tháng 6, Trung Nguyên E-Coffee khai trương cửa hàng tại Katy. Một tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục mở thêm một địa điểm tại Texas. Ngày 9/8, thương hiệu đưa vào hoạt động cửa hàng tại Garland, trước khi tiếp tục hiện diện tại Frisco.

Đáng chú ý, các cửa hàng mới đều tập trung tại Texas, một trong những bang có quy mô kinh tế lớn nhất nước Mỹ. Đây cũng là khu vực có cộng đồng người Việt đông đảo, tạo điều kiện để các thương hiệu cà phê Việt tiếp cận nhóm khách hàng quen thuộc, đồng thời mở rộng sang người tiêu dùng bản địa.

Theo thông tin do doanh nghiệp công bố hồi tháng 8/2026, sau khi khai trương hai cửa hàng tại Frisco và Garland, tổng số cửa hàng thuộc hệ thống Trung Nguyên Legend tại Mỹ đã đạt 20. Trong đó, E-Coffee là một trong những mô hình được sử dụng để mở rộng thông qua hình thức nhượng quyền quốc tế.

Mỹ đang là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của Trung Nguyên Legend. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển mạng lưới lên 100 cửa hàng tại quốc gia này, bên cạnh kế hoạch mở rộng mạnh tại Trung Quốc và một số thị trường khác.

Theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố hồi tháng 10/2026, hệ thống của tập đoàn hiện có hơn 1.000 quán cà phê thuộc nhiều mô hình tại Việt Nam và quốc tế.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng là thị trường được doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực. Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 1.000 cửa hàng tại quốc gia này. Trước đó, trong tháng 8/2026, doanh nghiệp cho biết hệ thống tại Trung Quốc đã vượt 30 cửa hàng, hiện diện tại nhiều thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng và Tô Châu.

Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai và Pháp cũng nằm trong danh sách các thị trường mà doanh nghiệp định hướng mở rộng.

Không chỉ phát triển chuỗi cửa hàng, Trung Nguyên Legend còn đẩy mạnh phân phối các sản phẩm cà phê đóng gói và hòa tan tại nhiều quốc gia. Theo doanh nghiệp, các sản phẩm mang thương hiệu Trung Nguyên, G7 và Trung Nguyên Legend hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc mở rộng tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường này có nhu cầu tiêu thụ cà phê lớn. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA), báo cáo xu hướng tiêu dùng mùa xuân năm 2025 cho biết 66% người trưởng thành tại Mỹ uống cà phê mỗi ngày. Tỷ lệ người sử dụng cà phê đặc sản cũng tăng lên, với 46% người trưởng thành cho biết đã uống loại cà phê này trong ngày khảo sát, so với 39% vào năm 2020.