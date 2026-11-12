Nubia A57 chính thức ra mắt tại Việt Nam - màn hình 120Hz, pin 5.000mAh, giá từ 3,6 triệu đồng

Nubia A57 sở hữu màn hình kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ 720 x 1.570 pixel, sử dụng tần số quét 120Hz. Đây là một trong những thông số đáng chú ý của thiết bị trong phân khúc phổ thông, nơi người dùng thường ưu tiên màn hình đủ lớn để đọc tin tức, xem video, lướt mạng xã hội và sử dụng các ứng dụng giải trí.

Màn hình máy có độ sáng HBM tối đa 740 nits, giúp cải thiện khả năng quan sát khi sử dụng ngoài trời. Model này cũng trang bị công nghệ cảm ứng tay ướt, cho phép người dùng thao tác trên màn hình ngay cả khi tay bị ướt hoặc dính dầu.

Về cấu hình, Nubia A57 sử dụng bộ vi xử lý Unisoc T7250 Plus, 8 nhân, xung nhịp tối đa 1,8GHz. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tần số CPU tăng 12,5% so với thế hệ trước, trong khi tần số GPU tăng khoảng 30%, từ 650MHz lên 850MHz. Thiết bị có RAM vật lý 4GB, hỗ trợ mở rộng thêm 8GB RAM động, cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 64GB và 128GB.

Cấu hình này hướng đến các nhu cầu cơ bản như liên lạc, truy cập Internet, xem video và sử dụng mạng xã hội. Máy chạy hệ điều hành Android 16.

Ở mặt sau, Nubia A57 được trang bị cụm camera kép AI, gồm camera chính 13MP lấy nét tự động và cảm biến phụ 0,08MP. Camera trước có độ phân giải 8MP. Một số tính năng xử lý hình ảnh được tích hợp gồm chụp đêm Super Night và HDR tự động, hỗ trợ cải thiện chất lượng ảnh trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Đáng chú ý, máy còn có khả năng quay video đồng thời bằng camera trước và camera sau.

Pin cũng là một trong những yếu tố được chú trọng trên sản phẩm mới. Nubia A57 sở hữu viên pin dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể đáp ứng tối đa 2 ngày sử dụng với nhu cầu thông thường trong điều kiện thử nghiệm.

Máy còn tích hợp công nghệ Bypass Charging, cho phép cấp nguồn trực tiếp cho thiết bị khi chơi game, hạn chế việc pin phải liên tục nạp và xả điện, qua đó góp phần kiểm soát nhiệt độ. Hãng cũng công bố pin có thể duy trì trên 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Một số tính năng khác được trang bị trên Nubia A57 gồm chuẩn kháng bụi và nước IP64, cảm biến vân tay cạnh bên, nhận diện khuôn mặt và tính năng khoanh tròn để tìm kiếm nội dung trên màn hình.

Đặc biệt, sản phẩm có nubia linkfree, tính năng cho phép gọi và nhắn tin miễn phí thông qua kết nối Bluetooth mà không cần mạng di động trong các điều kiện hỗ trợ. Tính năng này hướng đến những tình huống người dùng ở khu vực mất sóng hoặc ngoài vùng phủ sóng di động, chẳng hạn khi đi dã ngoại, leo núi.

Theo nhà sản xuất, Nubia A57 còn đạt chứng nhận SGS về khả năng duy trì độ mượt trong 50 tháng. Sản phẩm có độ dày 7,95mm, ba tùy chọn màu sắc gồm Đen Huyền Bí, Cam Hổ Phách và Bạc Ánh Kim.

Sản phẩm được bán với giá chính thức là 3,59 triệu đồng cho bản RAM 4 GB dung lượng 64 GB và 3,79 triệu đồng cho bản 4GB/128 GB.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn về chi phí khi nâng cấp thiết bị, phân khúc smartphone phổ thông vẫn là nhóm sản phẩm có vai trò quan trọng. Với Nubia A57, nhà sản xuất lựa chọn tập trung vào những yếu tố gần gũi với nhu cầu sử dụng hàng ngày thay vì chạy đua cấu hình cao cấp.