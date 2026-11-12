Tuấn Tự Do đóng cửa quán nhậu vị trí đắc địa Hà Nội: Tiền thuê 385 triệu/tháng, nhường chỗ cho thương hiệu cà phê lớn

Mới đây, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1986), nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu Quán Nhậu Tự Do, được biết đến với tên gọi Tuấn Tự Do bất ngờ thông báo đóng cửa một cơ sở của chuỗi tại Hà Nội. Theo chia sẻ của anh, ngày 9/11 là ngày hoạt động cuối cùng của quán tại địa chỉ số 08 Lê Đại Hành (phường Hai Bà Trưng).

Đây là một trong những cơ sở đầu tiên của thương hiệu, đồng thời là địa điểm thứ ba được mở kể từ khi Quán Nhậu Tự Do ra mắt. Sau khoảng 7 năm hoạt động, quán sẽ chính thức rời khỏi mặt bằng này, khép lại hành trình kinh doanh tại một vị trí được đánh giá là đắc địa ngay khu vực trung tâm Hà Nội.

Cơ sở 08 Lê Đại Hành nằm tại khu vực giao cắt giữa phố Lê Đại Hành và phố Mai Hắc Đế. Đây là vị trí góc phố, có lợi thế về tầm nhìn và khả năng tiếp cận từ nhiều hướng, nằm giữa khu vực trung tâm với mật độ hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Nhờ nằm ngay điểm giao của hai tuyến phố, biển hiệu của quán có độ hiện diện cao với người đi đường. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến mặt bằng này được xem là vị trí đắc địa, có giá trị lớn về mặt nhận diện thương hiệu.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của Quán Nhậu Tự Do, cơ sở này có diện tích khoảng 700 m², gồm 2 tầng, sức chứa tối đa 350 khách. Riêng khu vực rooftop tầng 2 có thể phục vụ khoảng 70 khách. Quy mô mặt bằng lớn cùng vị trí góc phố giúp địa điểm này có khả năng đón lượng khách đông, đồng thời tạo điều kiện để thương hiệu xuất hiện nổi bật giữa khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, lợi thế vị trí cũng đi kèm chi phí thuê mặt bằng cao. Theo tiết lộ của anh Tuấn, thời điểm bắt đầu thuê vào năm 2018, giá thuê đã ở mức trên 200 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này tiếp tục tăng trong những năm sau đó, có thời điểm lên hơn 300 triệu đồng/tháng vào năm 2024. Đến năm 2025, mức thuê được điều chỉnh lên khoảng 385 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, dù cơ sở vẫn có khách và hoạt động kinh doanh không rơi vào tình trạng vắng vẻ, chủ thương hiệu vẫn quyết định trả mặt bằng. Lý do, theo anh Tuấn, nằm ở bài toán hiệu quả sử dụng vốn: mức chi phí thuê hiện tại không còn phù hợp với mô hình quán nhậu.

Anh cho rằng khoản tiền này có thể phù hợp hơn với những thương hiệu lớn có nhu cầu đầu tư cho hoạt động nhận diện, quảng bá thương hiệu tại các vị trí nổi bật. Với những doanh nghiệp như vậy, mặt bằng trung tâm không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò như một điểm chạm truyền thông, giúp thương hiệu tiếp cận đông đảo người qua lại và củng cố hình ảnh trong tâm trí khách hàng.

Anh Tuấn cho biết, khi mới xây dựng Quán Nhậu Tự Do, việc chấp nhận thuê một mặt bằng có giá cao như Lê Đại Hành cũng nằm trong chiến lược “treo biển”, tức đầu tư cho nhận diện thương hiệu. Ở giai đoạn đầu, khi cái tên Tự Do chưa được nhiều người biết đến, việc xuất hiện tại một vị trí dễ nhìn, đông người qua lại giúp thương hiệu nhanh chóng được chú ý. Một địa điểm nổi bật có thể trở thành hình thức quảng bá trực tiếp: người đi đường nhìn thấy biển hiệu, ghi nhớ tên quán và dần hình thành sự quen thuộc, ngay cả khi chưa từng bước vào bên trong.

Sau 7 năm, theo đánh giá của nhà sáng lập, cơ sở Lê Đại Hành đã hoàn thành vai trò đó. Quán Nhậu Tự Do đã có độ nhận diện nhất định trên thị trường, hệ thống cũng phát triển thêm nhiều địa điểm khác. Vì vậy, việc tiếp tục bỏ ra gần 300 triệu đồng mỗi tháng chỉ để duy trì sự hiện diện tại một mặt bằng trung tâm không còn là lựa chọn tối ưu. Nói cách khác, khoản đầu tư cho mục tiêu “treo biển” từng cần thiết ở giai đoạn gây dựng thương hiệu nay không còn tương xứng với chi phí phải trả.

Sau khi Quán Nhậu Tự Do kết thúc hoạt động tại đây, mặt bằng được cho biết sẽ nhượng lại cho một thương hiệu cà phê nổi tiếng. Sự thay đổi này cũng cho thấy sức hút của những vị trí có lưu lượng người qua lại lớn tại khu vực trung tâm Hà Nội: cùng một mặt bằng, mỗi mô hình kinh doanh có thể nhìn thấy một giá trị khai thác khác nhau.

Với Quán Nhậu Tự Do, việc rời đi không đơn thuần là đóng cửa một địa điểm đang kinh doanh, mà còn là quyết định điều chỉnh chiến lược sau khi đã đạt được mục tiêu nhận diện thương hiệu. Thay vì tiếp tục duy trì một mặt bằng có chi phí thuê rất cao, doanh nghiệp lựa chọn phân bổ nguồn lực theo hướng phù hợp hơn với hiệu quả vận hành của mô hình quán nhậu.