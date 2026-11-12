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Vì sao Ấn Độ lại đổi dầu của Nga lấy dầu thô Trung Đông?

| | Tài chính quốc tế

Hành động của Ấn Độ đối với dầu thô của Nga đang gây ra thắc mắc trên thị trường thế giới.

Theo ghi nhận, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ vùng Vịnh Ba Tư đã vượt qua khối lượng từ Nga lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Iran.

Lượng dầu thô vận chuyển đến Ấn Độ qua eo biển Hormuz đã tăng lên 2,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng này, vượt qua lượng nhập khẩu từ Nga, vốn đạt tổng cộng 1,8 triệu thùng mỗi ngày.

Hiện các nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh hiện đang cung cấp dầu với khối lượng gần bằng mức trước chiến tranh.

Tổng xuất khẩu từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq và Kuwait đã tăng lên 15,53 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10/2026, gần bằng mức đầu năm.

Nga đang mất thị trường truyền thống﻿ vẫn mua dầu thô của mình vào tay các nhà cung cấp Trung Đông.

Trong khi đó, xuất khẩu của Nga bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công liên tục từ phía Ukraine. Theo dữ liệu vận tải bằng tàu chở dầu, trong 4 tuần kết thúc vào ngày 8/11, lượng dầu vận chuyển quốc tế đã giảm 40.000 thùng mỗi ngày, xuống còn 3,63 triệu thùng.

Như đã đề cập, yếu tố kinh tế cũng góp phần làm giảm thị phần của Nga. Các nhà sản xuất Trung Đông đưa ra mức giá cạnh tranh và vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, sau đó chuyển tải hàng hóa lên tàu chở dầu của khách hàng bên ngoài tuyến đường thủy này.

Ngược lại, dầu mỏ của Nga lại trở nên đắt hơn do chi phí vận tải tăng cao và thời gian di chuyển kéo dài hơn.

Cho đến gần đây, Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các cảng tiếp nhận của Nga đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí vận chuyển, làm mất chi phí cạnh tranh của sản phẩm.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục thời đại

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