Nga nhận tin không vui từ nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới

Theo dữ liệu của Kpler, lượng dầu thô tới Ấn Độ qua Hormuz đạt trung bình 2,1 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 11. Trong khi đó, nhập khẩu dầu Nga của nước này ở mức khoảng 1,8 triệu thùng/ngày.

Diễn biến đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý trên thị trường năng lượng của Ấn Độ, nước mua dầu lớn thứ 3 thế giới. Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho quốc gia Nam Á, nhưng vị trí này đang chịu sức ép khi các nhà máy lọc dầu quay lại những nguồn cung truyền thống ở Trung Đông.

Trước đó, chiến sự giữa Mỹ và Iran đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, gần như tê liệt.

Các vụ tấn công tàu biển khiến lượng dầu qua Hormuz tới Ấn Độ giảm từ trung bình 2,8 triệu thùng/ngày vào tháng 2 xuống chỉ còn 247.000 thùng/ngày trong tháng 4, tương đương mức giảm hơn 90%. Khoảng trống này tạo cơ hội để dầu Nga gia tăng vai trò tại thị trường Ấn Độ.

Tình hình hiện thay đổi khi các nhà sản xuất lớn tại Vùng Vịnh khôi phục hoạt động xuất khẩu gần mức trước chiến sự. Tổng lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq và Kuwait đạt 15,53 triệu thùng/ngày trong tháng 10, xấp xỉ mức ghi nhận vào đầu năm.

Sự phục hồi này một phần đến từ cách các nhà sản xuất tổ chức lại hoạt động vận chuyển qua Hormuz. Dầu được đưa qua eo biển bằng các chuyến tàu trung chuyển, sau đó chuyển sang tàu của khách hàng ở bên ngoài tuyến hàng hải này.

Nhờ đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể quay trở lại mua nhiều hơn từ những đối tác Trung Đông vốn đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung trước đây.

Trong khi dầu Vùng Vịnh phục hồi, xuất khẩu của Nga lại chịu sức ép từ các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga giảm khoảng 40.000 thùng/ngày, xuống 3,63 triệu thùng trong 4 tuần tính đến ngày 8/11.

Hơn nữa, các nhà sản xuất Trung Đông đang đưa ra mức giá cạnh tranh hơn để thu hút người mua. Trong khi đó, lợi thế kinh tế của dầu Nga suy giảm do chi phí vận chuyển tăng cao và hành trình từ các cảng Nga tới Ấn Độ dài hơn.

Chi phí vận tải trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng khi các nhà máy lọc dầu so sánh giá thực tế của mỗi thùng dầu sau khi được giao tới cảng. Nga từng tận dụng giai đoạn nguồn cung Trung Đông suy giảm mạnh để lấp khoảng trống tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, việc dòng chảy qua Hormuz phục hồi đang giúp các nhà sản xuất Vùng Vịnh giành lại thị phần.

Khoảng cách hiện khá rõ. Dầu đi qua Hormuz tới Ấn Độ đạt 2,1 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 300.000 thùng so với 1,8 triệu thùng dầu Nga. So với đáy tháng 4, lượng dầu qua Hormuz tới Ấn Độ hiện đã tăng hơn 8 lần.

Theo Yahoo Finance﻿