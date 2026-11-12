Hãng hàng không ở quốc gia láng giềng Việt Nam mang giường đôi lên máy bay

Trọng tâm của kế hoạch là hệ thống ghế ngồi mới dành cho các khoang cao cấp trên những chuyến bay đường dài. Các thiết kế này sẽ lần lượt được đưa vào khai thác trên dòng máy bay Airbus A350 đường dài và A350 tầm bay siêu xa từ giữa năm 2027.

Đáng chú ý, khoang hạng nhất sẽ được trang bị màn hình độ phân giải 4K kích thước 32 inch, tai nghe chống ồn Bang & Olufsen và nhiều lựa chọn bố trí không gian linh hoạt. Hành khách có thể lựa chọn cấu hình giường đôi hoặc sắp xếp bàn ăn để hai người ngồi đối diện nhau.

Giám đốc thương mại Singapore Airlines, ông Lee Lik Hsin, cho biết thiết kế mới được xây dựng dựa trên kết quả các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn và khảo sát hành khách. Kết quả cho thấy những người thường xuyên sử dụng dịch vụ hàng không cao cấp mong muốn có không gian gần gũi hơn với người đồng hành.

"Ở khoang hạng nhất, chúng tôi đã tạo ra một không gian phòng khách dành cho hai người. Thay vì bố trí thêm một chiếc ghế thông thường, chúng tôi thiết kế một chiếc sofa để hành khách có thể thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau", ông Lee chia sẻ.

Khoang thương gia cũng được thiết kế lại theo hướng tăng sự kết nối giữa những hành khách đi cùng nhau. Theo ông Lee, dù trước đây Singapore Airlines đã có các cặp ghế dành cho hai người, thiết kế mới sẽ giúp hành khách ngồi gần nhau hơn.

Ghế hạng thương gia có thể ngả thành giường phẳng hoàn toàn, với chiều dài 79 inch (khoảng 2 m) và chiều rộng tối đa 24 inch (khoảng 61 cm). Khi cần thiết, các giường có thể được bố trí thành không gian nghỉ ngơi dành cho những cặp đôi đi cùng nhau.

Mỗi ghế hạng thương gia mới sẽ có màn hình 4K kích thước 22 inch, sạc không dây và khả năng kết nối âm thanh qua Bluetooth. Các vách ngăn giữa ghế cũng có thể thu gọn, tạo điều kiện để hành khách tương tác thuận tiện hơn.

Kế hoạch đầu tư của Singapore Airlines diễn ra trong bối cảnh hãng đang phải đối mặt với tình trạng chậm bàn giao kéo dài của dòng máy bay Boeing 777-9. Ban đầu, những chiếc máy bay này dự kiến được bàn giao từ năm 2021, nhưng đến nay thời điểm đưa vào khai thác vẫn chưa chắc chắn.

Theo ông Lee, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Singapore Airlines dành cho việc nâng cấp sản phẩm trên máy bay. Kế hoạch bao gồm 31 chiếc Boeing 777-9 mới và 41 chiếc Airbus A350 được cải tạo, tổng cộng 72 máy bay, tương đương gần một nửa đội bay của hãng.

Các thiết kế khoang hành khách mới sẽ được triển khai trên cả hai dòng máy bay này. Tuy nhiên, do Boeing 777-9 tiếp tục chậm tiến độ, Singapore Airlines quyết định đưa các sản phẩm mới lên những chiếc A350 trước.

Tại buổi họp báo ngày 4/11, ông Lee cho biết việc mở rộng nâng cấp sang dòng A350 là giải pháp để hãng không phải tiếp tục chờ đợi Boeing 777-9.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III, Boeing cho biết sẽ không bàn giao chiếc 777-9 đầu tiên cho khách hàng trước năm 2027. Hiện chưa rõ Singapore Airlines có phải là khách hàng đầu tiên tiếp nhận dòng máy bay này hay không.

Tại buổi công bố kết quả kinh doanh cả năm hồi tháng 5, Giám đốc vận hành Singapore Airlines Tan Kai Ping cũng thừa nhận chương trình 777-9 đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Theo ông, dòng máy bay này sẽ không xuất hiện trong đội bay của hãng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

"Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng kế hoạch và máy bay sẽ xuất hiện trong năm tài chính tiếp theo", ông Tan nói.

Ngoài khoang hạng nhất và thương gia, Singapore Airlines cũng sẽ thực hiện một số điều chỉnh đối với các hạng ghế còn lại. Khoang phổ thông đặc biệt được tăng thêm khoảng 1 inch (2,54 cm) không gian ngả lưng, trong khi ghế phổ thông được thiết kế để tăng khoảng trống dành cho đầu gối.

Cả hai hạng ghế này cũng sẽ được trang bị màn hình giải trí 4K mới. Tuy nhiên, những nâng cấp dành cho khoang phổ thông và phổ thông đặc biệt chỉ xuất hiện trên các máy bay Boeing 777-9 mới.