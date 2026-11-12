Hôm qua (11/11), siêu tàu dài 302 mét, từng chở Tổng thống Mỹ, bị đánh chìm xuống đáy biển mà không dùng đến 1g thuốc nổ

Con tàu SS United States nổi tiếng, từng là tàu chở khách lớn nhất được đóng tại Mỹ và nhanh nhất thế giới, đã bắt đầu chìm xuống đáy biển ngoài khơi bang Florida hôm thứ Tư (11/11). Con tàu được chủ động đánh chìm nhằm biến thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Đây là bước cuối cùng trong quá trình chuẩn bị kéo dài 1 năm để đưa con tàu xuống đáy biển, 75 năm sau khi nó lần đầu được hạ thủy. Hình ảnh phát trực tiếp từ trên không cho thấy phần thân tàu hoen gỉ, từng là biểu tượng của ngành hàng hải Mỹ, đã bị tháo bỏ 2 ống khói. Con tàu nổi trên mặt nước và từ từ chìm xuống vùng biển yên ả ở Vịnh Mexico.

Với chiều dài 302 mét, nặng 53.330 tấn, SS United States được hàng chục tàu kéo vây quanh khi được lai dắt ra khơi trong chuyến đi cuối cùng. Nhiều người hiếu kỳ và các đội an toàn cũng theo dõi quá trình này từ trên biển.

Trong nhiều tháng trước đó, các đội thi công đã loại bỏ toàn bộ vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khỏi con tàu, bao gồm nhiên liệu tồn dư, hệ thống dây điện, kính, đường ống thông gió và các vật liệu phi kim loại khác. Những vật dụng có thể khiến thợ lặn bị mắc kẹt cũng được tháo dỡ.

Theo tài liệu do ban tổ chức dự án công bố, các đội thi công đã khoét những lỗ được tính toán kỹ lưỡng trên thân và các boong tàu, nhằm bảo đảm con tàu chìm từ từ, cân bằng và đồng đều. Quá trình này không sử dụng chất nổ.

Các lối đi bên trong tàu cũng được mở thông để tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh sống và phát triển trong, xung quanh xác tàu dưới đáy biển.

Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, con tàu có tuổi đời từ thế kỷ 20 sẽ nằm thẳng đứng dưới đáy vịnh Mexico, ở độ sâu 55 m ngoài khơi Destin, bang Florida. Đây là thị trấn nghỉ dưỡng và điểm câu cá giải trí nổi tiếng với những bãi cát trắng cùng làn nước xanh ngọc. Ban tổ chức dự kiến boong trên cùng của tàu sẽ nằm cách mặt nước khoảng 15 m.

Quá trình đánh chìm bắt đầu vào khoảng 13h ngày 11/11 theo giờ miền Trung nước Mỹ. Tuy nhiên, con tàu chìm chậm đến mức khó nhận thấy. Khi mặt trời lặn, phần lớn thân tàu vẫn nổi trên mặt nước, giữa những ánh đèn nhấp nháy từ các phương tiện đang neo đậu gần đó.

Từ biểu tượng hàng hải đến rạn san hô nhân tạo

SS United States từng là kỳ tích về kỹ thuật và sự xa hoa trên biển trong giai đoạn sau Thế chiến II. Con tàu đưa những hành khách giàu có và nổi tiếng vượt Đại Tây Dương. Trong số đó có 4 tổng thống Mỹ, các thành viên hoàng gia Anh và châu Âu, các ngôi sao Hollywood, nhạc sĩ, nghệ sĩ và các nhân vật văn hóa khác.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành hàng không thương mại khiến nhu cầu đi lại bằng tàu biển suy giảm. SS United States ngừng hoạt động năm 1969 và sau đó neo đậu tại Philadelphia gần 30 năm, đứng trước nguy cơ bị bán tháo để lấy sắt vụn.

Cuối cùng, chính quyền hạt Okaloosa quyết định mua lại con tàu trong khuôn khổ dự án trị giá 13 triệu USD.

"Chúng tôi muốn bảo đảm con tàu không biến mất mãi mãi", David Lawrence, thành viên hội đồng quản trị của tổ chức SS United States Conservancy – đơn vị bán con tàu cho hạt Okaloosa – nói với Đài Phát thanh Công cộng Mỹ (PBS).

Sau khi được Tuần duyên Mỹ và các cơ quan liên quan cấp phép, con tàu được lai dắt đến một xưởng đóng tàu tại Mobile, bang Alabama, để chuẩn bị cho việc đánh chìm ngoài khơi.

Trước dự án này, rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới là một tàu sân bay được đánh chìm cách đây 20 năm ngoài khơi Pensacola, cũng thuộc bang Florida.

Jennifer Adams Kemp, Giám đốc du lịch hạt Okaloosa, cho rằng việc chuyển đổi SS United States thành rạn san hô nhân tạo sẽ giúp di sản của con tàu tiếp tục được gìn giữ.