Cổ phiếu Nvidia lao dốc 12% sau khi CEO Jensen Huang từ chức

Giới phân tích cảnh báo sự ra đi của nhân vật được xem là kiến trúc sư cho thành công của Nvidia có thể khiến nhà đầu tư lo ngại về định hướng và khả năng kế nhiệm tại hãng chip này.

Theo CNBC, cổ phiếu Nvidia giảm 11,9% trong giao dịch trước giờ mở cửa, xuống còn 152,52 USD/cổ phiếu vào lúc 9h14 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tính cả phiên giao dịch ngoài giờ, mức giảm có thời điểm lên tới 12,21%.

Ông Jensen Huang quyết định rời vị trí CEO và thôi làm thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Công ty cho biết Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền cho đến khi tìm được người kế nhiệm chính thức.

Một thay đổi đáng chú ý khác trong cơ cấu quản trị là ông Harvey C. Jones, cựu CEO của Synopsys, sẽ trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử Nvidia.

Quyết định từ chức của Huang được đưa ra sau những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư của ông. Hôm Chủ nhật, vị CEO thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một lãnh đạo tại công ty điện toán đám mây Megaspeed. Theo Financial Times, giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này là gián điệp của Trung Quốc.

Ngày 11/11, The New York Times tiếp tục đưa tin Huang có một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Theo tờ báo, bà Powell là cấp dưới trực tiếp của Huang.

CNBC xác nhận hội đồng quản trị Nvidia đã họp ngày 11/11 để thảo luận về khả năng miễn nhiệm ông Huang. Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi CEO Nvidia từ chức, khiến áp lực đối với ông và công ty gia tăng.

Giới đầu tư lo ngại khoảng trống lãnh đạo

Trước khi Huang tuyên bố từ chức, một số nhà phân tích Phố Wall nhận định cổ phiếu Nvidia có thể giảm tới 20% nếu ông rời vị trí CEO, bởi vai trò đặc biệt quan trọng của nhân vật này đối với thành công của tập đoàn. Trên thực tế, cổ phiếu Nvidia đã mất hơn 20% giá trị trong vòng một tháng qua.

Bernstein ngày 12/11 đã giảm một nửa giá mục tiêu đối với cổ phiếu Nvidia, từ 400 USD xuống còn 200 USD.

Ông Stacy Rasgon, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bernstein, cho rằng những thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa Huang và một nhân viên cấp dưới khiến hội đồng quản trị khó có thể tiếp tục để ông giữ vị trí lãnh đạo.

Theo Rasgon, vấn đề lớn hơn đối với Nvidia lúc này là chưa rõ ai có thể thay thế Huang để dẫn dắt công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp từ một nhà sản xuất phần cứng phục vụ ngành game thành trung tâm của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

“Jensen chính là Nvidia. Ông ấy là người có tầm nhìn. Lý do công ty đạt được vị thế như hiện nay là bởi những quyết định ông đưa ra từ 10 năm trước”, Rasgon nhận định. Vị chuyên gia đặt câu hỏi ai sẽ là người đưa ra những quyết định chiến lược cho Nvidia trong 10 năm tới, đồng thời cho biết ông chưa nhìn thấy một ứng viên rõ ràng.

Ông Richard Reyle, Giám đốc đầu tư tại Questar Capital Partners, thậm chí cho rằng việc Nvidia thiếu một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng khiến cổ phiếu công ty trở nên khó đầu tư.

Theo Reyle, nếu tiếp tục giữ Huang, Nvidia có thể phải đối mặt với nhiều tháng bị các cơ quan thuộc Quốc hội Mỹ chất vấn và yêu cầu giải trình. Ngược lại, nếu chia tay nhà lãnh đạo này, công ty cũng phải đối diện với sự bất ổn do chưa có người thay thế đủ rõ ràng.

Ông Reyle nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa toàn bộ xu hướng đầu tư vào AI mất sức hấp dẫn, nhưng riêng cổ phiếu Nvidia có thể trở nên khó đánh giá hơn trong mắt nhà đầu tư.

Tham khảo: CNBC