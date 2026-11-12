Khoan hơn 5.000m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí khổng lồ tại láng giềng Việt Nam, sản lượng 800.000 m³/ngày

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Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) vừa công bố phát hiện một giếng dầu khí có sản lượng cao tại khu vực trung tâm Biển Bột Hải. Giếng khoan hoàn thành ở độ sâu 5.770 m, với sản lượng khí tự nhiên thử nghiệm đạt khoảng 800.000 m³/ngày, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động thăm dò các tầng địa chất siêu sâu ngoài khơi của nước này.

Theo CNOOC, phát hiện nằm tại khu vực trung tâm Biển Bột Hải, liền kề vùng trũng Bột Trung – một trong những khu vực giàu tài nguyên hydrocarbon lớn nhất tại vùng biển này.

Dự án đã xác định được tầng chứa khí có tổng chiều dày hơn 120 m trong các thành tạo địa chất núi lửa. Giếng khoan được hoàn thành ở độ sâu 5.770 m và ghi nhận sản lượng thử nghiệm khoảng 800.000 m³ khí tự nhiên mỗi ngày.

Kết quả này cho thấy tiềm năng khai thác khí tự nhiên tại các tầng đá núi lửa nằm sâu dưới đáy biển, đồng thời mở rộng triển vọng thăm dò tại vùng trũng Bột Trung.

Biển Bột Hải hiện là một trong những khu vực sản xuất khí tự nhiên quan trọng của Trung Quốc, cung cấp nguồn năng lượng cho các địa bàn công nghiệp và đô thị lớn, trong đó có khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và vành đai kinh tế Bột Hải.

Theo CNOOC, việc tìm kiếm dầu khí tại các tầng địa chất siêu sâu ở Biển Bột Hải gặp nhiều thách thức do cấu trúc địa chất phức tạp, khiến quá trình dự báo và xác định các tầng chứa hydrocarbon tiềm năng trở nên khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp đã phát triển các công nghệ thăm dò địa chấn ba chiều băng thông rộng, sử dụng phương pháp thu nhận đa nguồn ở các khu vực nước sâu. CNOOC đồng thời xây dựng các phương pháp dự báo nhằm xác định những khu vực có khả năng hình thành các tầng chứa dầu khí chất lượng cao trong những cấu trúc núi ngầm siêu sâu.

Các công nghệ này giúp doanh nghiệp khoanh vùng chính xác những khu vực thuận lợi cho sự hình thành và tích tụ khí tự nhiên trong các thành tạo núi lửa tại vùng trũng Bột Trung, tạo tiền đề cho phát hiện mới.

Ông Xu Changgui, nhà khoa học trưởng kiêm nhà địa chất trưởng của CNOOC, cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh nghiên cứu về cơ chế hình thành dầu khí ở các tầng sâu và siêu sâu, đặc biệt tại những bể trầm tích có dòng nhiệt cao và hoạt động kiến tạo mạnh.

Theo ông, hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi Trung Quốc đang từng bước chuyển dịch từ các tầng địa chất nông sang những khu vực sâu và siêu sâu. Thành công của giếng khoan mới không chỉ mở ra một mục tiêu thăm dò khí tự nhiên mới mà còn mở rộng phạm vi tìm kiếm dầu khí tại Biển Bột Hải.

Đại diện CNOOC đánh giá phát hiện này có ý nghĩa đối với việc đẩy nhanh hoạt động thăm dò siêu sâu, đồng thời hỗ trợ mục tiêu xây dựng khu vực khí đốt trọng điểm có quy mô tài nguyên tiềm năng lên tới hàng nghìn tỷ mét khối tại khu vực.