Cựu CEO Apple Tim Cook có thể ngồi 'ghế nóng' Nvidia? Tỷ lệ đặt cược gây bất ngờ

Cuộc đua dự đoán người kế nhiệm Jensen Huang tại Nvidia đang thu hút sự chú ý khi Tim Cook, cựu CEO Apple, bất ngờ được đưa vào danh sách các ứng viên tiềm năng. Trên nền tảng dự đoán Kalshi, tỷ lệ đặt cược dành cho ông từng tăng vọt lên 91% trước khi giảm xuống còn 10% tại thời điểm Benzinga công bố thông tin ngày 12/11.

Theo dữ liệu trên Kalshi, Ian Buck, người đứng đầu mảng điện toán siêu quy mô và hiệu năng cao của Nvidia, hiện là ứng viên được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 42%. Đứng thứ hai là Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của công ty, với 27%. Trong khi đó, Tim Cook chỉ còn 10% cơ hội theo đánh giá của những người tham gia thị trường dự đoán.

Các ứng viên trong danh sách đặt cược cho vị trí kế nhiệm CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Kalshi)

Diễn biến này khá bất ngờ bởi Tim Cook không phải là một lãnh đạo có xuất thân từ Nvidia. Ông từng giữ vị trí CEO Apple trong nhiều năm và gắn liền với quá trình phát triển chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất cũng như mở rộng quy mô kinh doanh của hãng công nghệ này.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng giải thích vì sao Tim Cook lại xuất hiện trong danh sách ứng viên kế nhiệm Jensen Huang.

Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội đề cập đến khả năng ông chuyển sang Nvidia, nhưng Benzinga cho biết chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố này cũng như nguồn gốc của chúng.

Một trong những yếu tố khiến cái tên Tim Cook được chú ý là nhận định của Daniel Newman, CEO Futurum Group. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông cho rằng Nvidia sẽ cần một người có năng lực điều hành tương tự Tim Cook để kế nhiệm một lãnh đạo như Jensen Huang.

Tim Cook, cựu CEO Apple, bất ngờ xuất hiện trong danh sách những ứng viên có khả năng kế nhiệm Jensen Huang tại Nvidia. Tỷ lệ đặt cược dành cho ông từng tăng lên 91% trước khi giảm còn 10% (Ảnh: Gadgets Now)

Nhận định này có thể được hiểu là Nvidia cần một nhà quản lý có khả năng vận hành một doanh nghiệp công nghệ quy mô toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào năng lực kỹ thuật hay phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, phát biểu của Newman không đồng nghĩa với việc Tim Cook đang được Nvidia xem xét cho vị trí CEO.

Câu chuyện kế nhiệm càng trở nên đáng chú ý khi xuất hiện những thông tin chưa được xác minh liên quan đến tương lai của Jensen Huang. Theo Benzinga, hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị sa thải vị CEO này sau những cáo buộc về hai mối quan hệ ngoài luồng, trong đó có một trường hợp liên quan đến một phụ nữ bị nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Đây là những cáo buộc nghiêm trọng, song thông tin được dẫn lại chưa đi kèm bằng chứng xác thực về việc hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định sa thải Jensen Huang. Vì vậy, chưa thể xem khả năng ông rời vị trí CEO là một diễn biến đã được xác nhận.

Tin đồn về tương lai của Jensen Huang gây chú ý (Ảnh: Yahoo)

Trên một nền tảng dự đoán khác là Polymarket, những người tham gia đặt cược đánh giá khả năng Jensen Huang bị cách chức trước khi năm 2026 kết thúc ở mức 83%. Tỷ lệ này tăng 55 điểm phần trăm chỉ trong vòng 24 giờ, cho thấy mức độ chú ý của thị trường đối với những đồn đoán xoay quanh vị trí lãnh đạo Nvidia.

Những biến động trên các nền tảng dự đoán phản ánh kỳ vọng và tâm lý của người tham gia, không phải kết quả của một quyết định chính thức từ doanh nghiệp. Do đó, các tỷ lệ này cần được nhìn nhận thận trọng, nhất là khi chưa có thông báo xác nhận từ Nvidia.

Nguồn: Yahoo, Gadgets Now